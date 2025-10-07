Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov, kjer lokalne oblasti nasprotujejo napotitvi nacionalne garde, poroča STA.

Trump se je pri tem skliceval na zakon proti vstaji iz leta 1807, ki mu omogoča vojaški poseg v primeru upora proti zvezni oblasti. Kljub sodnim blokadam je že napotil gardo v nekatere zvezne države, kar sproža ostre odzive, zlasti zaradi suma, da Trump izkorišča nasilje za krepitev oblasti.

Ameriška nacionalna garda je sestavljena iz sil posameznih držav in se običajno aktivira ob naravnih nesrečah ali večjih protestih. Čeprav v določenih primerih poroča predsedniku in ministrstvu za obrambo, aktivacijo običajno sproži guverner države. Gardisti imajo omejena pooblastila in ne smejo izvajati aretacij ali hišnih preiskav, kar dodatno omejuje njihovo vlogo.

Guverner Illinoisa J. B. Pritzker je obtožil Trumpa, da z namernim ustvarjanjem kaosa in represijo nad protestniki išče izgovor za uporabo vojske: »Trump sproža nasilje, da to potem uporabi kot izgovor za izredna pooblastila. Povzroča kaos, ustvarja strah in zmedo, mirne protestnike prikazuje kot drhal, agenti Ice pa nanje streljajo s solzivcem in gumijastimi naboji. Zakaj? Zato, da si ustvari izgovor, da lahko pošlje vojsko.«

Poleg političnih napetosti se zaostruje tudi stanje na področju priseljevanja. Trumpova administracija je močno preusmerila vire zveznih agencij v lov na nezakonite priseljence, kar je negativno vplivalo na druge pomembne preiskave, kot so spolno nasilje, trgovina z ljudmi in terorizem.

Država Illinois je v ponedeljek vložila tožbo proti napotitvi gardistov v Chicago. FOTO: Spencer Platt Getty Images/AFP

Pod vodstvom svetovalca Stephena Millerja so agencije prejele kvoto 3000 aretacij na dan, zaradi česar številne druge preiskave stagnirajo. Posledično so preložene tudi pomembne zadeve, kot so primeri spolnega izkoriščanja otrok, kar vzbuja zaskrbljenost med sedanjimi in nekdanjimi agenti.

Predsednik pred številnimi pravnimi izzivi

Zavoljo napotitve nacionalne garde v več mest po državi se predsednik ZDA sooča s številnimi pravnimi izzivi, piše BBC. Predsednik napotitve utemeljuje s potrebo po zajezitvi nasilja, zmanjšanju kriminala in podpori deportacijskih pobud v mestih pod vodstvom demokratov.

A demokratski guvernerji opozarjajo, da so te napotitve nepotrebne in celo nevarne, saj lahko dodatno zaostrijo razmere.

Zaradi napotitve nacionalne garde v več mest po državi se predsednik ZDA sooča s številnimi pravnimi izzivi. FOTO: Kent Nishimura/Reuters

Država Illinois je v ponedeljek vložila tožbo proti napotitvi gardistov v Chicago, medtem ko je zvezna sodnica že v nedeljo začasno preprečila premestitev pripadnikov nacionalne garde iz Teksasa in Kalifornije v Portland.

Sodnica Karin Immergut, ki jo je v prvem mandatu imenoval Trump sam, je v svoji odločbi zapisala, da ZDA »temeljijo na ustavni zakonodaji, ne na vojnem pravu«.