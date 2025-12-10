Z zmerjanjem Bidna za zaspanega pasjega sina se je Trump vrnil na zborovanja

Z zmerjanjem demokratskega predhodnika Joeja Bidna za zaspanega pasjega sina in Somalije za peklensko luknjo se je ameriški predsednik Donald Trump vrnil na svoja razvpita zborovanja z volivci. Vrsta demokratskih guvernerskih in županskih volilnih zmag je pokazala, da Američani še vedno trpijo draginjo ter tudi, da zanjo spet krivijo aktualno oblast. Če noče biti prihodnje leto ob tem času omejen z demokratskim kongresom, mora republikanski prvak v akcijo. Za začetek se je odpravil v pensilvanski Mount Pocono, pot naj bi ga vodila tudi v nekatera druga ameriška mesta.