Trump: »Veliko smrti bo!«

Vodja javne zdravstvene službe ZDA Jerome Adams zna narediti domačo masko. Foto Jim Watson Afp

New York – Modeli, ki jih s pomočjo tragičnih statistik v drugih državah in različnih predelih ZDA ustvarjajo ameriški strokovnjaki, New Yorku in nekaterim drugim že čez teden dni napovedujejo vrhunec divjanja koronavirusa. Prihodnji teden ali dva bosta najtežja, meni tudi predsednikter naznanja veliko smrti.Republikanski prvak skupaj s svojima zdravniškima strokovnjakomainAmeričane še naprej poziva k varnostni razdalji med ljudmi in upoštevanju drugih priporočil za zmanjšanje širjenja nevarnega virusa. Po novem je med njimi tudi zakrivanje obraza z maskami ali čim drugim in sam generalni kirurg ZDAje v video posnetku pokazal, kako iz navadne majice in dveh gumic narediti vsaj delno zaščito. Trump je že sporočil, da sam tega ne bo počel, zato pa verjame, da so njegovi dosedanji ukrepi preprečili še veliko več žrtev.Njegovi kritiki ne soglašajo in nekateri demokrati napovedujejo preiskave, Trump pa ameriškim zdravnikom spet priporoča preizkušanje zdravila proti malariji z učinkovino hidroksiklorokin v kombinaciji z antibiotikom. Državo bi rad čimprej vrnil v normalno stanje, za nadaljevanje podpore manjšim podjetjem, drugemu gospodarstvu in njihovim zaposlenim pa že načrtuje četrti rešilni paket. Tretjega, težkega več kot dva bilijona dolarjev, so šele začeli dobro uresničevati, a je gospodarstvo še naprej v veliki meri ohromljeno.