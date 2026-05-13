Trump objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in pripisom 51. država ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na svojem družbenem omrežju truth social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom »51. država ZDA«. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi.
Že v ponedeljek je Trump po navedbah novinarja ameriške televizijske postaje Fox News v telefonskem pogovoru z njim dejal, da resno razmišlja, da bi Venezuelo spremenil v 51. zvezno državo ZDA.
Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v odzivu dejala, da to ni v načrtu. Poudarila je še, da Venezuela ni kolonija, vlada v Caracasu pa bo tudi v prihodnje ščitila celovitost, suverenost in neodvisnost države. »Predsednik Trump ve, da smo si prizadevali za diplomatsko agendo sodelovanja. To je smer in to je pot,« je še dejala.
Ameriška vojska je v začetku leta napadla Venezuelo, zajela in odpeljala predsednika Nicolasa Madura, državo pa odtlej vodi nekdanja podpredsednica Rodriguez.
Tokratno namigovanje Trumpa na Venezuelo kot del ZDA ni prvo. Že v začetku leta je objavil fotomontažo, na kateri je bil med drugim prikazan plakat, na katerem je bila poleg ZDA tudi Venezuela v barvah ameriške zastave.
Kot 51. državo ZDA je Trump v preteklosti omenjal tudi severno sosedo ZDA Kanado. Ta to odločno zavrača. Ameriški predsednik izraža tudi ozemeljske težnje po Grenlandiji.
Zlata kupola naj bi stala 1200 milijard dolarjev
Protiraketni ščit nad ZDA zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega Kongresnega proračunskega urada (CBO), objavljeno v torek.
Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata. Za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem, ki bi bil sposoben prestreči ne le rakete kratkega dosega, temveč tudi sodobne hipersonične in daljnosežne rakete iz zraka in vesolja.
Predlagani sistem bi znatno okrepil zmogljivosti ZDA na področju protiraketne obrambe. Uvodoma je Trump za projekt namenil 25 milijard dolarjev in ocenil, da bo skupno stal 175 milijard dolarjev.
Poročilo CBO pravi, da bo najdražji del mreža prestreznih raket v vesolju, ki bodo predstavljale 60 odstotkov vseh stroškov. Urad je svoje ocene utemeljil na izvršilnem odloku, ki ga je Trump podpisal kmalu po začetku drugega mandata. V tem okviru bi sistem vključeval regionalne in nacionalne kopenske obrambne sisteme ter satelitske zmogljivosti za prestrezanje.
Urad v poročilu še opozarja, da sistem, ki naj bi ZDA ščitil pred balističnimi in drugimi raketami, morda sploh ne bi deloval, kot je zamišljeno. Kot navaja v poročilu, bi bila zlata kupola lahko ranljiva v primeru obsežnega napada Rusije ali Kitajske. Leta 1983 je nekaj podobnega načrtovala vlada Ronalda Reagana s projektom Vojna zvezd, vendar je odnehala zaradi previsoke cene in zaradi razpada Sovjetske zveze.
