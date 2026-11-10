Trump verjame v skorajšnji mir v Ukrajini. Kaj pa realnost?

V Abu Dabiju se bo začel že četrti letošnji krog mirovnih pogajanj, na katerih naj bi poleg ukrajinskih, ruskih in ameriških oblasti sodelovali tudi predstavniki evropskih držav. Ukrajina in Rusija sta se v začetku meseca odločili, da se bosta vrnili za skupno mizo, toda od pogovorov v Združenih arabskih emiratih ni pričakovati velikih rezultatov.

Kaj je privedlo do novega kroga pogajanj?

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je v začetku meseca napovedal še en krog mirovnih pogajanj na delovni ravni. Ta so po treh krogih zamrla ob začetku vojne proti Iranu, ki je preusmerila pozornost Washingtona z Ukrajine na Bližnji vzhod.