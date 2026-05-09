Trump, veto in nekonkurenčnost hromijo staro celino

Bruseljska evropska četrt bo na dan Evrope polna obiskovalcev. Pozitivno razpoloženje ob obletnici Schumanove deklaracije s predlogom za vzpostavitev evropske skupnosti za premog in jeklo ne bo moglo prikriti težav, s katerimi se spopada EU. Gospodarsko zaostajanje, energetska ranljivost in institucionalne blokade so med simptomi krize evropskega projekta.

Kljub hitremu širjenju uporabe obnovljivih virov geopolitični pretresi, kot sta ruska vojaška agresija v Ukrajini ali ameriško-izraelski napad na Iran, Evropi povzročajo velike težave na energetskem področju. V odnosih z ZDA Bruselj ostaja previden. Kljub razpravam o strateški avtonomiji konkretnih korakov k samostojnejši obrambi še ni.