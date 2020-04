Trump vidi luč na koncu tunela

Zdravilo proti malariji pomaga tudi proti avtoimunski bolezni lupus. Foto Lindsey Wasson Reuters

New York - Ameriški predsednikje še v soboto opozarjal pred velikim porastom smrti zaradi novega koronavirusa v ZDA, v nedeljo pa je že govoril o luči na koncu tunela. Vrha bolezni še niso dosegli, a začenjajo videti luč na koncu tunela, je povedal na tiskovni konferenci. »Nikoli ne bomo mogli biti zadovoljni, ko umira toliko ljudi, a bomo ponosni na naša prizadevanja zmanjšati njihovo število na absolutni minimum.«Ameriški generalni kirurgje konec tedna epidemijo novega koronavirusa primerjal s Pearl Harborjem ob začetku druge svetovne vojne, saj je primerov že več kot 336 tisoč in smrti več kot 9600, njihovo število pa še vedno hitro narašča. Kljub temu je o žarku napredka govoril tudi podpredsednik, tega začenjajo videti zaradi začetka stabilizacije primerov bolezni in, kaj je še pomembneje, smrti. Poudaril je, da je tako le zaradi prizadevanj vseh Američanov za upočasnitev širjenja covida-19.S tem je soglašala koordinatorka vlade za boj proti nalezljivim boleznim, ki je bolj kot prej optimistična tudi zaradi znamenj, da sta Italija in Španija z zelo podobnimi izkušnjami že prestali najhujše. Trump je tudi tokrat pozival k preizkusu zdravila proti malariji z učinkovino hidroksiklorokin in antibiotika, pa čeprav so ga novinarji izpraševali, ali se ne igra zdravnika.Ameriški znanstveniki omenjajo tudi vrsto drugih potencialno perspektivnih zdravil kot remdesivir kalifornijske družbe Gilead Sciences ter tistih na temelju protiteles podjetij Regeneron iz New Yorka ali Vir Biotechnology in Amgen iz Kalifornije. V polnem teku je tudi dolgotrajnejša tekma za razvoj cepiva z Moderno iz Massachusettsa na čelu, sledijo številni drugi.