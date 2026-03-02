Trump: vojna bo lahko trajala štiri tedne

Vojna z Iranom lahko po prepričanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa traja štiri tedne. »Močna kot je, to je velika država, potrebni bodo štirje tedni ali manj,« je ocenil britanskemu Daily Mailu. Za iranske oblasti je dejal, da se hočejo pogovarjati, morale pa bi se prejšnji teden in ne ta.

Napad se odvija po načrtih in bo trajal, dokler bo potrebno, je povedal republikanski prvak. V operaciji Epski bes so uničili že neštete iranske cilje in ubili 48 najvišjih voditeljev »radikalnega, krvoželjnega, terorističnega režima«, je dodal na svojem družbenem omrežju truth social. Ti Ameriki ne bodo mogli več groziti z jedrskim orožjem. Zaradi iranskega razvijanja izstrelkov dolgega dosega po njegovem niso imeli izbire. »Takšnega orožja ne moremo dovoliti državi s teroristično vojsko. S svojo zlo voljo bi lahko izsiljevala svet, to se ne bo zgodilo.«