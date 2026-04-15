Trump vztraja, da se vojna bliža koncu

»Hripav sem, ker sem ves dan vpil na Irance,« je v intervjuju s Foxovo Mario Bartiromo, posnetem v torek, povedal ameriški predsednik Donald Trump. »Samo to razumejo.« Bo novo vodstvo, kot imenuje odločevalce v Teheranu, po blokadi Perzijskega zaliva privolilo v popolno opustitev jedrskega programa? Trump je ocenil, da je vojna zelo blizu konca.

»Začeli smo z Venezuelo in vsem pokazali, kako dobro sem izgradil vojsko v prvem mandatu. Nisem vedel, da jo bom moral toliko uporabljati, vendar imamo najboljšo vojsko na svetu,« je komentiral republikanski predsednik, ki je 28. februarja napadel Iran. Tudi sam ve, da bo pomemben le končni rezultat, ponovil pa je oceno, da islamska republika nima več mornarice, letalstva, radarjev in vodstva. »Ne morejo imeti jedrskega orožja!« Po njegovem bi lahko v eni uri sesuli vse iranske mostove, elektrarne in razsoljevalnice vode, a tega nočejo. Po drugih informacijah se Pakistan pripravlja na nadaljevanje pogovorov o premirju.