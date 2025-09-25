  • Delo d.o.o.
    Svet

    Trump z načrtom za mir v Gazi, rdeča črta je menda Zahodni breg

    Ameriški predsednik po poročanju medijev obljublja, da izraelskemu premieru ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega.
    Trump se je v torek ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z voditelji arabskih in muslimanskih držav. FOTO: Chip Somodevilla/Afp
    Galerija
    Trump se je v torek ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z voditelji arabskih in muslimanskih držav. FOTO: Chip Somodevilla/Afp
    STA, R. I.
    25. 9. 2025 | 09:30
    25. 9. 2025 | 09:46
    2:16
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku voditeljem arabskih držav v bližnjevzhodni regiji predstavil nov načrt za končanje vojne v Gazi, je včeraj povedal njegov posebni odposlanec Steve Witkoff. Kot je dejal, obsega njegov načrt za mir na Bližnjem vzhodu in v Gazi 21 točk in menda odgovarja tako na skrbi Izraela kot držav v regiji. Podrobnejše vsebine pa ni razkril.

    image_alt
    O Palestini brez Palestincev

    »Smo polni upanja in celo verjamemo, da bomo lahko v naslednjih dneh naznanili preboj,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Witkoff. Države, ki so sodelovale na srečanju, naj bi medtem potrdile pripravljenost na sodelovanje s Trumpom.

    Po torkovem srečanju sicer nobena stran ni dajala javnih izjav. Ameriški Politico je ob sklicevanju na navedbe udeležencev poročal le, da je Trump obljubil, da izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega. Kot poroča Guardian, je bila to tudi tema Trumpovih pogovorov s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Kot je dejal, mu je Trump menda zagotovil, da bi bil poskus priključitve Zahodnega brega »rdeča črta« za ZDA.

    Po skoraj dveh letih vojne v Gazi je izraelska vojska sredi septembra sprožila obsežno zračno in kopensko ofenzivo nad mesto Gaza, največje uradno središče v enklavi, pri čemer kot cilj navaja uničenje še zadnje utrdbe islamističnega gibanja Hamas.

    V sredo so izraelski napadi terjali nove žrtve v opustošeni enklavi. Glede na navedbe civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 40 ljudi, od tega 22 v zračnem napadu na skladišče na vzhodu mesta Gaza, kamor se je zateklo več deset ljudi, še piše AFP.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Visoki teden

    Združene države Amerike palestinski delegaciji preprečile prihod v New York

    Pomembni dnevi pred generalno skupščino OZN v New Yorku v znamenju Gaze in Ukrajine. Veleposlanik Žbogar: Ta teden bo prelomen za OZN.
    Barbara Kramžar 22. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Izraelsko bombandiranje Katarja

    Donald Trump naj se odloči: arabske države ali Izrael

    Arabske države so se besno odzvale na izraelske napade na Doho. Če ne morejo pritiskati na Izrael, bodo pritisnile na njegovega najtesnejšega zaveznika.
    The Economist 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Prebivalci mesta Gaza so popolnoma odrezani od sveta

    Izraelska vojska uničuje in osvaja tako rekoč brez odpora, a kljub temu množično pobija in preganja Palestince.
    Boštjan Videmšek 18. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rubio v Izraelu

    V Jeruzalemu Rubio obljubil podporo ZDA, arabske države za sankcije

    Kot je dejal Rubio, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.
    15. 9. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nevarne izjave

    Stroka: Paracetamol ostaja prva izbira za bolečine in vročino v nosečnosti

    Ni dokazov, da bi jemanje v nosečnosti povzročalo avtizem pri otrocih. Ko politika in populizem prestopita v polje medicine, je ogroženo zaupanje v znanost.
    Tanja Jaklič, Saša Bojc 24. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Več iz teme

