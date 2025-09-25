Trump z načrtom za mir v Gazi, rdeča črta je menda Zahodni breg

Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku voditeljem arabskih držav v bližnjevzhodni regiji predstavil nov načrt za končanje vojne v Gazi, je včeraj povedal njegov posebni odposlanec Steve Witkoff. Kot je dejal, obsega njegov načrt za mir na Bližnjem vzhodu in v Gazi 21 točk in menda odgovarja tako na skrbi Izraela kot držav v regiji. Podrobnejše vsebine pa ni razkril.

»Smo polni upanja in celo verjamemo, da bomo lahko v naslednjih dneh naznanili preboj,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Witkoff. Države, ki so sodelovale na srečanju, naj bi medtem potrdile pripravljenost na sodelovanje s Trumpom.

Po torkovem srečanju sicer nobena stran ni dajala javnih izjav. Ameriški Politico je ob sklicevanju na navedbe udeležencev poročal le, da je Trump obljubil, da izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega. Kot poroča Guardian, je bila to tudi tema Trumpovih pogovorov s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Kot je dejal, mu je Trump menda zagotovil, da bi bil poskus priključitve Zahodnega brega »rdeča črta« za ZDA.

Po skoraj dveh letih vojne v Gazi je izraelska vojska sredi septembra sprožila obsežno zračno in kopensko ofenzivo nad mesto Gaza, največje uradno središče v enklavi, pri čemer kot cilj navaja uničenje še zadnje utrdbe islamističnega gibanja Hamas.

V sredo so izraelski napadi terjali nove žrtve v opustošeni enklavi. Glede na navedbe civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 40 ljudi, od tega 22 v zračnem napadu na skladišče na vzhodu mesta Gaza, kamor se je zateklo več deset ljudi, še piše AFP.