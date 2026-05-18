    Trump grozi, da »ura tiktaka«, v Teheranu medtem oborožujejo civiliste

    Pogajanja za mir med ZDA in Iranom so obstala. Ameriški predsednik postaja neučakan, v Teheranu pa vojaki učijo civiliste, kako ravnati z orožjem.
    V Teheranu oborožujejo tudi ženske. FOTO: AFP
    Ma. J.
    18. 5. 2026 | 09:34
    18. 5. 2026 | 09:45
    4:24
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je Teheran posvaril, da »ura tiktaka«, saj so se pogajanja za končanje vojne v Iranu upočasnila. »Bolje, da se podvizajo, HITRO, ali pa od njih ne bo ostalo nič več,« je Trump zapisal na družbenem omrežju truth social in dodal, da je čas ključnega pomena. V Teheranu se po Trumpovi grožnji oborožujejo tudi civilisti.

    Ta veliki in ta oranžni – kako je Trump pripeljal vzdevke nazaj v soj žarometov

    Iranski mediji so medtem poročali, da v Washingtonu niso sprejeli konkretnih odločitev v odgovor na zadnji predlog, ki so ga podali v Iranu. Če v ZDA ne bodo pripravljeni sprejeti kompromisa, bodo pogajanja zašla v slepo ulico, poroča tiskovna agencija Mehr.

    Prekinitev ognja med ZDA in Iranom velja od začetka aprila, malo pred tem pa je Trump grozil z uničenjem celotne civilizacije, če se Iran ne bi predal. Predsednik je pred kratkim dejal, da je premirje »na intenzivni negi«, potem ko je zavrnil predlog Irana in ga označil za povsem nesprejemljivega, poroča BBC.

    Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei vztraja, da so bili »odgovorni« in »radodarni«. Glede na poročanje tiskovne agencije Tasnim so zahtevali takojšnjo končanje vojne na vseh frontah – vključno z Libanonom, kjer se nadaljujejo spopadi med gibanjem Hezbolah in Izraelom. ZDA mora obenem ustaviti pomorsko blokado iranskih pristanišč in zagotoviti, da ne bodo več napadale Iran.

    Trump ponovno grozi Iranu z uničenjem. FOTO: Alex Wong/AFP
    V Teheranu so še zahtevali, da želijo odškodnino za škodo, ki je nastala v vojni, in potrditev iranske suverenosti nad Hormuško ožino.

    Iranska tiskovna agencija Fars je v nedeljo poročala, da so v Washingtonu na predlog Teherana odgovorili s petimi pogoji. Med drugim zahtevajo, da Iran preda zaloge obogatenega urana ZDA, medtem ko sam obdrži le en jedrski objekt. Trump je v petek sicer dejal, da bi sprejel prenehanje delovanja iranskega jedrskega programa, ki bi trajalo 20 let. Ameriški predsednik se je, vsaj na videz, nekoliko odmaknil od zahteve za popolno prenehanje jedrskega programa v Iranu.

    Protiameriški protesti in oboroževanje civilistov 

    Iranci in Iranke so se po Trumpovi grožnji na truth social podali na ulice, kjer protestirajo proti ZDA. Javnost se oborožuje, na več točkah pa zamaskirani vojaki prikazujejo, kako uporabljati strelno orožje. V soseski Tedžriš v Teheranu množica vzklika »Smrt Ameriki« in maha z zastavami. Ulični prodajalci, ki ponavadi ponujajo čaj in spominke, zdaj prodajajo kape in broške z domoljubnimi napisi.

    Trump v Pekingu: »Tega ne bi mogel rešiti nihče drug kot midva«

    »Tako sem pripravljena žrtvovati življenje za mojo državo in moje ljudi,« je za CNN povedala ena od protestnic. »Vsi ljudje, celotna vojska in poveljniki, ki jih imamo, so pripravljeni žrtvovati svoje življenje. Pripravljeni so se boriti z vsem srcem in dušo,« je dodala.

    Iranski vojaki civiliste učijo, kako ravnati z orožjem. FOTO: AFP
    Starejši moški je za CNN dejal: »Potrebujemo jedrsko moč, čisto energijo, ne pa bombe. Trump ve, da nimamo bombe, a nas vseeno napada.« Po poročanju ameriškega medija iranski televizijski voditelji v rokah držijo puške in pozivajo k oboroževanju. S pravim, a nenabitim orožjem se na ulicah igrajo otroci, oborožujejo se tudi ženske.

    Kljub temu vojne ne podpirajo vsi Teheranci. »Želimo samo živeti v normalni državi, v kateri imajo naši otroci prihodnost,« je novinarju CNN prišepetala ženska, sicer univerzitetna profesorica, ki je z možem sedela v parku. Povedala je, da si želita drugačne države. 

