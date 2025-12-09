  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump z ostro kritiko: Evropa gre v napačno smer

    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti.
    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    STA
    9. 12. 2025 | 07:57
    1:41
    Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek ostro kritiziral Evropo in dejal, da gre v napačno smer. Na dogodku s kmeti v Beli hiši je dodal, da ZDA niso želele, da se Evropa spremeni v tolikšni meri, a ni pojasnil, kaj točno je imel v mislih.

    »Evropa gre v napačno smer. To je zelo slabo, zelo slabo za ljudi,« je poudaril Trump. Menil je tudi, da mora biti Evropa pri mnogih stvareh zelo previdna.

    Trump je prvotno odgovarjal na vprašanje novinarja o večmilijonski kazni, ki jo je Evropska komisija naložila družbenemu omrežju X. »To je grdo,« je dejal Trump in dodal, da bo več o tem povedal, ko bo v celoti seznanjen s primerom.

    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti. Iz nje je razvidno, da Trump posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro.

    Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Priznava pa gospodarske in druge prednosti Evrope ter to, kako je partnerstvo Amerike z večino celine pomagalo ZDA.

    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Peter Wostner: Moja zvezda severnica so sinova in mlada generacija

    Peter Wostner vidi pot do hitrejšega razvoja in večje blaginje v večji produktivnosti in boljši uporabi znanja, inovacij in nasploh ustvarjalnosti.
    Miha Jenko 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice | Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno | Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Evropski parlament

    Niki Kovač je uspelo še v drugo

    Resolucija je vnovič dobila podporo odbora za pravice ženske in enakost spolov, tudi velikega dela desnosredinske EPP.
    Peter Žerjavič 8. 12. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice | Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice | Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Formula 1

    Iz objema nogometnega asa k svetovnemu prvaku v formuli 1

    Lando Norris je naslov slavil seveda s svojo portugalsko manekenko Margarido, ki jo je javnosti uradno predstavil avgusta v Budimpešti.
    8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    TEHNOLOGIJA

    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Donald TrumpZDAEvropaEvropska unija

    Novice | Svet
    ZDA

    Trump z ostro kritiko: Evropa gre v napačno smer

    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti.
    9. 12. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Šport | Zimski športi
    Zadnja sezona

    Kopitar z golom LA Kings popeljal do zmage v Salt Lake Cityju

    Kraljem je dala minula visoka zmaga s 6:0 krila, sedaj so zagospodarili tudi v Utahu.
    9. 12. 2025 | 07:43
    Preberite več
    Premium
    Kultura | Glasba
    Vredno branja

    Daljno potovanje po notranjih pokrajinah

    Dušan Šarotar v knjigi Počivališča na poti prinaša pet popotnih in meditativnih esejev.
    Zdenko Matoz 9. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Blizu in daleč

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se spoprijema s čedalje večjim pritiskom ZDA, naj sprejme Trumpov mirovni predlog.
    Marko Kočevar 9. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kdo stoji za slovenskim superračunalnikom?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Je investiranje kot igra na srečo?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Področje, na katerem slovensko podjetje postavlja nova merila

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo, Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
