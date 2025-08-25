Trump z vojsko nad kriminal v mestih

Po prestolnici Washington je republikanski predsednik Donald Trump napovedal obračun s kriminalom v še več demokratsko vodenih mestih. Vojake nacionalne garde naj bi poslal v Chicago in Baltimore, v Beli hiši pa ne izključujejo obračunov v New Yorku, Los Angelesu in drugod. Nekateri demokrati so zagrozili z uporom, tisti, ki so bili na ulicah ameriških mest že napadeni, pa so se pridružili zahtevi po redu in miru.

Demokratski guverner Illinoisa J. B. Pritzker je republikanskega predsednika Trumpa obtožil ustvarjanja kriz, da bi preusmeril pozornost od domačih težav. Župan Chicaga Brandon Johnson je bil še ostrejši. V televizijskem intervjuju se je zaklel, da človečnosti ne bodo predali »temu tiranu«. V ameriški prestolnici Washington pa vsaj žrtve kriminala, ki naj bi prej bil slabši od tistega v Bogoti ali Ciudadu de Méxicu, ploskajo nacionalni gardi na ulicah.

Pogled na nevarni Washington D.C. Foto Al Drago/Reuters

V sredo so naznanili, da je po dolgem času minil teden dni brez umora, oboroženih ropov je le še polovica, kraje avtomobilov, ki so v minulih dveh letih dosegle žalostno številko tisoč, so se zmanjšale za 83 odstotkov. Trump je v Washington poslal nacionalno gardo po grobem pretepu nekdanjega zaposlenega v uradu za vladno učinkovitost (Doge) Edwarda Coristina, ki je v bližini elitnega predela prestolnice Dupont Circle in številnih veleposlaništev ščitil avtomobil spremljevalke pred krajo. Julija so prav tako v središču ameriške prestolnice med streljanjem ubili 21-letnega kongresnega pomočnika Erica Tarpiniana-Jachyma.

Še veliko več žrtev je anonimnih. S tem, da je v ameriški prestolnici preveč kriminala, se je strinjala celo kolumnistka New York Timesa Maureen Dowd. Njeni sestri so v elitnem Georgetownu skorajda ukradli avtomobil, plačati je morala celo 1800 dolarjev kazni za prehitro vožnjo mladolet­nih zločincev. Petnajstletniki, ki so pretepli 19-letnega računalničarja Coristina, so že na svobodi, zato Trump načrtuje konec varščin brez denarnega pologa.

Župan Baltimora je povabil predsednika na obisk

Številni meščani morajo prenašati kaos in kriminal, ki bi ju tolerirali le v redkih evropskih mestih. Morda se je marylandski guverner Wes Moore tudi zato odločil za manj bojevito držo od washingtonskih in illinojskih kolegov. Trumpa je povabil na ogled Baltimora, ki je na lestvicah najnevarnejših ameriških mest pogosto na tretjem ali četrtem mestu. Mesto kriminalne serije Skrivna naveza (The Wire) je lani zaznalo 24-odstotni padec ubojev in 42-odstotni od leta 2021. Lanskih 200 ubojev v mestu z dobrega pol milijona prebivalcev vendarle mnoge spravlja v obup. Tako kot drugje s podobnimi težavami se izseljujejo trgovine, podjetja in številni meščani.

Župan Chicaga Brandon Johnson je Trumpa označil za tirana.Foto Kent Nishimura/Reuters

Med mesti z največjo stopnjo kriminala je na prvem mestu običajno Memphis v Tennesseeju, tesno mu sledita Detroit v Michiganu in Cleveland v Ohiu. Trump iz prestolnice z vojaki izganja tudi brezdomce, ki so se v času pandemije covida-19 naselili po mestnih pločnikih in parkih, tako kot v številnih drugih mestih z demokratskimi župani pa je takšna strpnost do ljudi s pogostimi težavami z odvisnostjo in duševnimi boleznimi le del problema. Predsednik in njegovi zavezniki verjamejo, da bodo v najbolj kaotičnih mestih zalotili številne nezakonite priseljence, ki naj bi jih demokrati radi videli na volilnih seznamih.

V najbolj nevarnih predelih mest pogosto prevladujejo temnopolti prebivalci, ki kljub manj kot 14-odstotnemu deležu prebivalstva zakrivijo več kot polovico ameriških ubojev. V večini gre za mlade moške, ki zaradi razpada temnopolte družine, povzročenega tudi z nespametno socialno politiko, odraščajo brez očetov. Temnopolti Američani so tudi največje žrtve kriminala. Morda je Trump tudi zato na novembrskih volitvah pridobil rekordno število temnopoltih volivcev. V New Yorku hoče s kriminalom prav tako obračunati župan Eric Adams, ki je bil v mladosti član zločinske tolpe. v tekmi za njegov položaj pa na demokratskih lestnicah javnega mnenja prevladuje demokratični socialist Zohran Mamdani, ki je v preteklosti že zagovarjal manj policije na newyorških ulicah.