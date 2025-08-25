  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump z vojsko nad kriminal v mestih

    Predsednik namerava doseči svoj prav še v Chicagu, Baltimoru, New Yorku – V Washingtonu po dolgem času teden brez umorov.
    Pripadniki nacionalne garde ob spomeniku vojnim veteranom v Vietnamu v središču Washingtona Foto Jose Luis Gonzalez/Reuters
    Galerija
    Pripadniki nacionalne garde ob spomeniku vojnim veteranom v Vietnamu v središču Washingtona Foto Jose Luis Gonzalez/Reuters
    Barbara Kramžar
    25. 8. 2025 | 21:29
    25. 8. 2025 | 21:30
    4:49
    A+A-

    Po prestolnici Washington je republikanski predsednik Donald Trump napovedal obračun s kriminalom v še več demokratsko vodenih mestih. Vojake nacionalne garde naj bi poslal v Chicago in Baltimore, v Beli hiši pa ne izključujejo obračunov v New Yorku, Los Angelesu in drugod. Nekateri demokrati so zagrozili z uporom, tisti, ki so bili na ulicah ameriških mest že napadeni, pa so se pridružili zahtevi po redu in miru.

    Demokratski guverner Illinoisa J. B. Pritzker je republikanskega predsednika Trumpa obtožil ustvarjanja kriz, da bi preusmeril pozornost od domačih težav. Župan Chicaga Brandon Johnson je bil še ostrejši. V televizijskem intervjuju se je zaklel, da človečnosti ne bodo predali »temu tiranu«. V ameriški prestolnici Washington pa vsaj žrtve kriminala, ki naj bi prej bil slabši od tistega v Bogoti ali Ciudadu de Méxicu, ploskajo nacionalni gardi na ulicah.

    Pogled na nevarni Washington D.C. Foto Al Drago/Reuters
    Pogled na nevarni Washington D.C. Foto Al Drago/Reuters

    V sredo so naznanili, da je po dolgem času minil teden dni brez umora, oboroženih ropov je le še polovica, kraje avtomobilov, ki so v minulih dveh letih dosegle žalostno številko tisoč, so se zmanjšale za 83 odstotkov. Trump je v Washington poslal nacionalno gardo po grobem pretepu nekdanjega zaposlenega v uradu za vladno učinkovitost (Doge) Edwarda Coristina, ki je v bližini elitnega predela prestolnice Dupont Circle in številnih veleposlaništev ščitil avtomobil spremljevalke pred krajo. Julija so prav tako v središču ameriške prestolnice med streljanjem ubili 21-letnega kongresnega pomočnika Erica Tarpiniana-Jachyma.

    Še veliko več žrtev je anonimnih. S tem, da je v ameriški prestolnici preveč kriminala, se je strinjala celo kolumnistka New York Timesa Maureen Dowd. Njeni sestri so v elitnem Georgetownu skorajda ukradli avtomobil, plačati je morala celo 1800 dolarjev kazni za prehitro vožnjo mladolet­nih zločincev. Petnajstletniki, ki so pretepli 19-letnega računalničarja Coristina, so že na svobodi, zato Trump načrtuje konec varščin brez denarnega pologa.

    Župan Baltimora je povabil predsednika na obisk

    Številni meščani morajo prenašati kaos in kriminal, ki bi ju tolerirali le v redkih evropskih mestih. Morda se je marylandski guverner Wes Moore tudi zato odločil za manj bojevito držo od washingtonskih in illinojskih kolegov. Trumpa je povabil na ogled Baltimora, ki je na lestvicah najnevarnejših ameriških mest pogosto na tretjem ali četrtem mestu. Mesto kriminalne serije Skrivna naveza (The Wire) je lani zaznalo 24-odstotni padec ubojev in 42-odstotni od leta 2021. Lanskih 200 ubojev v mestu z dobrega pol milijona prebivalcev vendarle mnoge spravlja v obup. Tako kot drugje s podobnimi težavami se izseljujejo trgovine, podjetja in številni meščani.

    Župan Chicaga Brandon Johnson je Trumpa označil za tirana.Foto Kent Nishimura/Reuters
    Župan Chicaga Brandon Johnson je Trumpa označil za tirana.Foto Kent Nishimura/Reuters

    Med mesti z največjo stopnjo kriminala je na prvem mestu običajno Memphis v Tennesseeju, tesno mu sledita Detroit v Michiganu in Cleveland v Ohiu. Trump iz prestolnice z vojaki izganja tudi brezdomce, ki so se v času pandemije covida-19 naselili po mestnih pločnikih in parkih, tako kot v številnih drugih mestih z demokratskimi župani pa je takšna strpnost do ljudi s pogostimi težavami z odvisnostjo in duševnimi boleznimi le del problema. Predsednik in njegovi zavezniki verjamejo, da bodo v najbolj kaotičnih mestih zalotili številne nezakonite priseljence, ki naj bi jih demokrati radi videli na volilnih seznamih.

    V najbolj nevarnih predelih mest pogosto prevladujejo temnopolti prebivalci, ki kljub manj kot 14-odstotnemu deležu prebivalstva zakrivijo več kot polovico ameriških ubojev. V večini gre za mlade moške, ki zaradi razpada temnopolte družine, povzročenega tudi z nespametno socialno politiko, odraščajo brez očetov. Temnopolti Američani so tudi največje žrtve kriminala. Morda je Trump tudi zato na novembrskih volitvah pridobil rekordno število temnopoltih volivcev. V New Yorku hoče s kriminalom prav tako obračunati župan Eric Adams, ki je bil v mladosti član zločinske tolpe. v tekmi za njegov položaj pa na demokratskih lestnicah javnega mnenja prevladuje demokratični socialist Zohran Mamdani, ki je v preteklosti že zagovarjal manj policije na newyorških ulicah.

    Newyorški župan Eric Adams se zaradi slabih izkušenj iz mladosti bojuje proti kriminalu. Foto Eduardo Munoz/Reuters
    Newyorški župan Eric Adams se zaradi slabih izkušenj iz mladosti bojuje proti kriminalu. Foto Eduardo Munoz/Reuters

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriški politični spopadi

    Republikanci v Teksasu preglasili upor demokratov

    Opazovalci verjamejo, da si obe veliki stranki želita zakoličiti politično prevlado v prihodnjem desetletju, morda pa tudi nasprotnike spraviti v zapor.
    Barbara Kramžar 21. 8. 2025 | 20:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kriminal v ZDA

    Trumpov prevzem prestolnice Washington: nacionalna garda in Pam Bondi

    Prestolnica ZDA se tako kot številna demokratsko vodena mesta sooča s kriminalom. Republikanski predsednik prevzema policijo.
    Barbara Kramžar 11. 8. 2025 | 18:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trumpov boj s pozitivno diskriminacijo

    Bela hiša zahteva od univerz dokaze, da študentov ne izbirajo na podlagi barve kože.
    10. 8. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Avtomobilske naročnine

    V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

    Proizvajalci z digitalnimi ključavnicami zaklepajo že kupljeno opremo, kar sproža val upora voznikov.
    Žan Urbanija 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova Slovenija

    Glavni tajnik NSi: Ne morem reči nič drugega, kot da se gredo lov na čarovnice

    Z glavnim tajnikom Robertom Ilcem o stanju politike, kje je NSi in kakšen odnos ima s SDS in Svobodo.
    Barbara Eržen 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpNew York

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump z vojsko nad kriminal v mestih

    Predsednik namerava doseči svoj prav še v Chicagu, Baltimoru, New Yorku – V Washingtonu po dolgem času teden brez umorov.
    Barbara Kramžar 25. 8. 2025 | 21:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropska politika

    Mario Draghi spet bere levite Bruslju

    Nekdanji predsednik ECB je opozoril, da je EU klonila pred Trumpom in da je le geopolitična opazovalka.
    Peter Žerjavič 25. 8. 2025 | 21:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Goriva

    Cene pogonskih goriv po zvišanju trošarin nespremenjene

    Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.
    25. 8. 2025 | 20:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestop

    Celar iz Anglije v Nemčijo

    Udeleženec lanskega eura Žan Celar bo poslej igral za tradicionalni klub iz Düsseldorfa v nemškem drugoligaškem tekmovanju.
    25. 8. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direkcija za vode

    Urški Hočevar poln mandat na čelu direkcije za vode

    Za vršilko dolžnosti direktorice direkcije je vlada lani začasno imenovala Hočevarjevo, ki je na to mesto prišla iz podjetja Prodnik.
    25. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Goriva

    Cene pogonskih goriv po zvišanju trošarin nespremenjene

    Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.
    25. 8. 2025 | 20:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestop

    Celar iz Anglije v Nemčijo

    Udeleženec lanskega eura Žan Celar bo poslej igral za tradicionalni klub iz Düsseldorfa v nemškem drugoligaškem tekmovanju.
    25. 8. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direkcija za vode

    Urški Hočevar poln mandat na čelu direkcije za vode

    Za vršilko dolžnosti direktorice direkcije je vlada lani začasno imenovala Hočevarjevo, ki je na to mesto prišla iz podjetja Prodnik.
    25. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo