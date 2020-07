FOTO:Trump z zagotovilom, da bodo ZDA kmalu imele odgovor na koronavirus

Med povabljenci, ki so govor predsednika spremljali v živo, so bili tudi vojaki in medicinsko osebje. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Bojevit govor, ki ga je ameriški predsednikdal 4. julija, na ameriški državni praznik, je bil nadaljevanje tistega, ki ga je dal na predvečer praznika. Pred praznikom je govoril pred nacionalnim spomenikom Mount Rushmore, tokrat pa na zelenici pred Belo hišo. Rdeča nit je bila podobna: kako so ZDA odlična država.Že pri gori Rushmore, v katero so vklesani obrazi štirih predsednikov ZDA, je napadel levico in protestnike, na dan praznika pa obljubil, da bo premagal radikalno levico, marksiste, anarhiste, hujskače in razgrajače. Pred predsednikovim govorom je pred Belo hišo sicer potekal protest Temnopolta življenja štejejo.Trump je medtem spregovoril tudi o koronavirusu. Izpostavil je napredek ZDA v boju zoper covid-19, a skoraj 130.000 smrti, ki so povezane s pandemijo, ni omenjal. Dejal pa je, da so ZDA testirale skoraj 40 milijonov ljudi in dodal, da je 99 odstotkov primerov okužbe popolnoma nedolžnih. Pri BBC ob tem dodajajo, da za to trditev Trump nima nobenih dokazov.Pohvalil je ameriške znanstvenike in zagotovil, da bodo ZDA verjetno imele neko zdravilo ali cepivo že veliko pred koncem leta. Vnovič je izkoristil priložnost, da s prstom pokaže na Kitajsko, za katero pravi, da je prikrivala podatke o virusu in da se je zato razširil po celem svetu. Ni pa prevzel objektivne odgovornosti za širjenje virusa v ZDA.Njegov govor so v živo med drugim poslušali ameriški vojaki in medicinsko osebje, po koncu pa so praznik obeležili še s preletom vojaških letal. Kasneje je sledil še ognjemet. Po državi so bila sicer številna praznovanja ob dnevu neodvisnosti odpovedana. Plaže na Floridi in v Kaliforniji so bile zaprte, številna mesta so odpovedala parade in ognjemete. Trumpov protikandidat za ameriškega predsednikapa je dejal, da na ta četrti julij patriotizem vsi lahko izkažejo tako, da nosijo masko.