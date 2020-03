Trump za krizno pomoč delavcem in delu gospodarstva

Floridski kongresnik Matt Gaetz se je še nedavno norčeval iz koronavirusa, zdaj je samv prostovoljni osami. Foto Jim Watson Afp

Washington – Celo ameriški predsednik, ki je doslej podcenjeval vpliv koronavirusa na družbo in gospodarstvo, zdaj razmišlja o vrsti ukrepov za obvladovanje najhujših posledic. Na dan največjega padca borznega indeksa Dow Jonesa po zadnji finančni krizi je republikanski prvak napovedal pogovore s senatnimi strankarskimi kolegi o nižanju davka na izplačane plače za vsaj delno poravavo škode delavcem in drugim zaposlenim ob izpadu dela. Pogovarjali se boto tudi o kriznih posojilih za manjša podjetja ter pomoči letalski in hotelski industriji in turističnim ladjam križarkam.Morda so Trumpa streznila tudi poročila o prostovoljni osamitvi več visokih republikanskih udeležencev konference konec februarja, na kateri je sodeloval tudi sam s polovico svoje družine in vlade. Komaj se je iz javnosti umaknil floridski kongresnik, ki se je iz bolezni še nedavno norčeval s plinsko masko v Capitol Hillu, se je za isti korak odločil tudi novi predsednikov šef kabineta Mark Meadows.Medtem ko se v ZDA množijo primeri okuženih in tudi obolelih in umrlih zaradi koronavirusa, poskušajo pristojni razvozlati tudi uspešne in neuspešne primere spopadanja z boleznijo iz drugih držav. Če nihče noče posnemati pristopa avtoritarne Kitajske, pa analitiki poudarjajo razlike med Nemčijo in Italijo. V Berlinu so se vsaj doslej uspešneje spopadali s krizo od južnoevropske države, ki je na Stari celini najbolj prizadeta, poleg razlik v strukturi prebivalstva pa omenjajo tudi zgodnje ukrepe Nemčije v nasprotju z italijanskim zavlačevanjem.