Trump za pomoč Američanom brez dogovora s kongresom

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden stavi na maske.

FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Washington – Ameriški predsednikje sinoči pretresel borze z napovedjo končanja pogajanj s predstavniškim domom o novem rešilnem paketu za ameriško gospodarstvo in prebivalstvo, ki ju močno obremenjuje pandemija novega koronavirusa. Republikanski voditelj, ki se tudi sam zdravi za covidom-19, pa je pripravljen sam podpisati še en ček »za vaše vélike ljudi« v višini 1200 dolarjev. Pred tem je razburil s pozivom, naj se Američani navadijo živeti z nalezljivo boleznijo, tako kot so se navadili živeti z gripo.»Ali slišite, Nancy?« se je v pravem tviterskem viharju obrnil na predsednico predstavniškega doma, ki za novi reševalni paket zahteva 3,4 bilijona dolarjev. Sam bi privolil »le« v pol manj, saj verjame, da velika večina demokratskih predlogov nima nič s pandemijo, ampak poskuša finančno rešiti slabo vodene zvezne države. Republikanski prvak napoveduje tudi nova sredstva za reševanje malih in srednje velikih podjetij, ki jih kriza močno obremenjuje. »Oboje bo poplačano s prostimi skladi iz zakona Cares. Imam denar. Podpisal bom zdaj!« je omenil prejšnji rešilni paket.Jezični republikanec je kalifornijski demokratki še priporočil, naj nosi masko v frizerskem salonu, potem ko so Pelosijevo pred kratkim zalotili v San Franciscu med prepovedanim obiskom frizerja, in to brez zaščitne maske. Trump je v sinočnjih tvitih bičal tudi zvezno upravo za hrano in zdravila FDA, ki z zahtevo po najmanj dvomesečnem opazovanju prostovoljcev za preizkušanje cepiv onemogoča odobritev cepiva proti covidu-19 še pred novembrskimi volitvami. »Še en politični strel!« Nekateri udeleženci poročajo o močnih reakcijah po prejemu drugega odmerka, ki pa vsaj po dosedanjih poročilih kmalu izginejo.Predsednik je v seriji tvitov tudi napovedal, da bodo letošnje volitve zaradi glasovanja po pošti najbolj skorumpirane v zgodovini ZDA, ter spomnil na deklasifikacijo dokumentov o preiskavah ruskega vmešavanja v volitve 2016. Te so zanj največji politični zločin v zgodovini ZDA, poleg izginotja elektronske pošte njegove tedanje demokratske nasprotnice. Zdaj je znano, da je ta plačevala razvpiti Steelov dosje o domnevnih Trumpovih vulgarnostih v Moskvi, ki se ni le izkazal za lažnega, ampak njegove sledi vodijo k osumljencu sodelovanja z rusko obveščevalno službo. Na podlagi tega dosjeja je posebni preiskovalecsprožil dveletno – neuspešno – preiskavo Trumpovega sodelovanja z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev, zveznemu preiskovalnemu uradu FBI pa so kasneje dokazali velike nepravilnosti pri nadzoru nad sodelavci tedanje republikanske predvolilne kampanje.»Nenehno se moram bojevati proti tej umazaniji, pa sem dosegel več kot kateri koli drugi predsednik v prvem mandatu!« se je še pritožil predsednik ZDA in izrazil nerazumevanje, da odgovorni še niso preganjani. »Spravi se s twitterja!« je v istem času brez imenovanja svojega nasprotnika pozival demokratski predsedniški kandidat, a je bilo bolj ali manj jasno, na koga je letel ta poziv. Nekateri celo opozarjajo na morebitne stranske učinke enega od zdravil, ki jih prejema Trump, med katerimi naj bi bile tudi agitacija, napadalnost in zmedenost, drugi pa ocenjujejo, da ameriški predsednik ni nič drugačen kot prej.