Trump za skorajšnje odprtje Trumpove, pardon, Hormuške ožine

Ameriški predsednik Donald Trump spet vidi možnosti za skorajšnji dogovor z Iranom, meni pa tudi, da ZDA že prevzemajo nadzor nad Hormuško ožino. »Pogajanja potekajo izjemno dobro, res pa nikoli ne veste z Iranom. Pogajamo se z njimi, potem pa jih moramo vedno razstreliti. Mislim, da se bomo kmalu pogodili, možno pa je tudi, da se ne bomo.«

Hormuško ožino je celo imenoval Trumpova: »Morajo odpreti Trumpovo......mislim, Hormuško ožino.« Opravičil se je, a ne zares. V intervjuju za Financial Times je razpravljal o prevzemu iranske nafte po venezuelskem zgledu: »Mogoče bomo prevzeli otok Harg, mogoče pa ne. Imamo veliko opcij.«

V enem mesecu od začetka vojaške operacije Epski bes so ameriške sile zadele približno enajst tisoč iranskih ciljev, njihovi izraelski partnerji pa v operaciji Rjoveči lev še več tisoč. Okoli petdeset tisoč ameriškim vojakom na ladjah in v regionalnih oporiščih se te dni pridružujejo novi marinci in druge enote, kar odpira vprašanje morebitnega kopenskega posredovanja. Oslabljene iranske sile medtem še vedno izvajajo napade na Izrael in ameriška oporišča v arabskih državah.

Posledice izraelskega raketnega napada na stavbo katarske televizije Al Araby v Teheranu Foto Atta Kenare/AFP

Po raziskavah javnega mnenja približno sedemdeset odstotkov republikanskih volivcev podpira zračne napade, le okoli dvajset odstotkov pa tudi kopensko posredovanje. Številni nasprotujejo ofenzivi v slogu nekdanjega predsednika Georgea W. Busha, ki je v Iraku dobil vojno na tleh, a izgubil mir. Iraško vojno je ostro kritiziral tudi sedanji predsednik.

Zaporedni ameriški predsedniki pa so z vojaškimi silami na tleh poskušali spreminjati razmere v Afganistanu, na Haitiju, v Siriji in Somaliji. Trump je z omejenim posredovanjem, med katerim so verjetno uporabili hiperzvočno orožje, strmoglavil venezuelskega predsednika Nicolása Madura. Ali bodo marinci in druge enote zdaj poskušali zavzeti otok Harg, čez katerega poteka večina iranskega izvoza nafte, ali pa poseči po iranskem oplemenitenem uranu, ostaja vprašanje. Po medijskih poročilih so med potjo na Bližnji vzhod izvajali tudi vaje za zaščito pred kemično in jedrsko kontaminacijo.

Ladje med čakanjem na prevoz Hormuške ožine. FOTO: Stringer Reuters

Trump je kot temeljni cilj posredovanja navedel obračun z iranskim jedrskim programom in uničenje zmogljivosti za izstreljevanje. Dosedanji spopadi so pokazali, da lahko bombe ajatol dosežejo večino Evrope, napadi na Izrael pa kažejo, da znajo s kasetnimi bombami prelisičiti najbolj dodelano protiraketno obrambo sveta. Z iranskim bombardiranjem ameriškega oporišča v Savdski Arabiji se je skupno število ranjenih ameriških vojakov povečalo na približno tristo, poškodovanih je bilo tudi več vojaških letal.

Kritika Nata

Trump še vedno zagotavlja, da se iranski režim hoče pogajati, pri tem posreduje Pakistan. Šestega aprila bo potekel ameriški ultimat, po katerem bi sledilo uničenje iranskih energetskih objektov. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Galibaf, na katerega naj bi računali, pa je konec tedna izjavil, da bodo ameriške vojake na iranskih tleh pričakali z ognjem. »Naš boj se nadaljuje, naši izstrelki so pripravljeni. Naša odločenost in vera sta okrepljeni.« Razdeljeni so tudi ameriški konservativci. Del jih svari pred sledenjem izraelskim ciljem, med katerimi naj bi bila tudi sprememba režima v Teheranu.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Galibaf grozi ZDA. FOTO - Afp

Vplivni evangeličanski prvaki pa znova opozarjajo, da gre za sam obstoj judovske države, ki jo mnogi kristjani vidijo kot osnovni pogoj za drugi prihod Jezusa Kristusa. Katoliški papež Leon XIV. je vojno, nasprotno, označil za škandal proti človečnosti. Izrael pa se ne bojuje le proti Iranu, ampak tudi proti libanonskemu Hezbolahu, medtem ko se nadaljujejo tudi napadi jemenskih hutijevcev. Trump je Savdsko Arabijo pozval k normalizaciji odnosov z Izraelom: »Čas je. Moramo doseči sklenitev abrahamovih sporazumov.«

Republikanski predsednik se zaveda, da so iranske obveščevalne službe enkrat že poslale atentatorja za njim in zagrozile z nadaljnjimi atentati, medtem ko iranska propaganda z uporabo umetne inteligence prikazuje uničenje ameriškega Kipa svobode. Na konferenci ameriških konservativcev je sin nekdanjega šaha, Reza Pahlavi, konec tedna zbrane pozval, naj za trenutek zaprejo oči in si predstavljajo svobodni Iran: »Nobenih jedrskih groženj več, nič več terorizma, nobenih novih talcev in zapiranja Hormuške ožine.«

Sin zadnjega iranskega šaha Reza Pahlavi upa na skorajšnje politične spremembe v perzijski državi. FOTO: Leandro Lozada/Afp

K dokončnemu obračunu s šiitskimi perzijskimi ajatolami, ki bombe izstreljujejo tudi na sosede, pozivajo tudi nekatere arabske države. Medtem ko ameriški predsednik arabskim zaveznicam namenja številne besede hvale, na drugi strani še naprej ostro kritizira druge članice severnoatlantske vojaške zveze Nato. Postavlja celo vprašanje o ameriški obrambi teh držav v primeru napada: »Zakaj bi jim stali ob strani, če oni ne stojijo ob strani nam?«