    Svet

    Trump napovedal stoodstotne carine na kitajski izvoz, padec na Wall Streetu

    Po odločitvi Pekinga za izvozni nadzor nad materiali, nujno potrebnimi za umetno inteligenco, polprevodnike in tudi vojsko.
    Ameriški predsednik Donald Trump FOTO: Kent Nishimura/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump FOTO: Kent Nishimura/Reuters
    Barbara Kramžar
    11. 10. 2025 | 03:37
    11. 10. 2025 | 09:07
    4:15
    A+A-

    Zaradi izvoznega nadzora nad redkimi zemljami, ki so ga za prvi november naznanili v Pekingu, je ameriški predsednik Donald Trump Kitajski sinoči napovedal stoodstotne carine na ves izvoz v ZDA ter lasten izvozni nadzor nad kritično programsko opremo. »Nemogoče je verjeti, da bi se Kitajska odločila za takšno akcijo, a se je, in ostalo je zgodovina. Hvala za pozornost v tej zadevi,« je v svojem znanem slogu zapisal na svojem družbenem omrežju truth social.

    Njegovi napovedi so takoj sledili finančni trgi s padcem: indeks S&P 500 je zaključil z 2,7-odstotnim padcem, kar je največji od aprila.

    Republikanski prvak se še ni naposlušal čestitk zaradi mirovnega sporazuma za palestinsko Gazo, že se mu je odprla druga, še veliko nevarnejša fronta. Kitajski predsednik Xi Jinping kaže, da ne bo pokleknil pred trgovinskim diktatom iz svoje velike  trgovinske partnerice, ampak bo odgovoril s svojim. Republikanski predsednik je kitajski ukrep označil za izjemno agresivnega ter odgovoril s protiudarcem. Doslej je Kitajski nabijal trideset odstotne carine ter upal na dogovor s kitajskim predsednikom.

    Kitajski voditelj Xi Jinping FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Kitajski voditelj Xi Jinping FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Zaostritev med največjima svetovnima gospodarskima in vojaškima silama je ZDA izbrisala vse borzne pridobitve po tako imenovanem dnevu osvoboditve na začetku aprila, ko je prvič naznanil kazenske carine proti večini držav sveta. Medtem je bilo že videti, da bodo svetovni proizvajalci vzeli v zakup višje stroške za prodajo na ameriškem trgu. Inflacija v ZDA še ni v bližini idealnih dveh odstotkov, z 2,9 odstotka pa je vendarle precej nižja od povprečno petodstotne v času demokratskega predsednika Joeja Bidna.

    Zdaj »doktorji pogube« spet napovedujejo borzne in druge katastrofe. Znani investitor Steve Eisman, ki je napovedal finančno krizo 2008, se zaradi kitajskega udarca boji recesije. Kot je poudaril tudi Trump, so redke zemlje nujne za vse od umetne inteligence in polprevodnikov do vojaške in visoko tehnološke industrije. Borzni indeks S&P 500 je padel za 2,7 odstotka, podobno drugi.  

    Kitajska nadzoruje približno sedemdeset odstotkov redkih kovin in 90 odstotkov njihovega procesiranja. Z izvoznim nadzorom nad tako bistvenimi materiali Peking odgovarja na ameriške trgovinske prednosti, ki jih izkorišča Trump. ZDA so od razvitih držav najmanj odvisne od izvoza, delež bruto domačega proizvoda iz prodaje tujini je le enajst odstoten. Pri številnih drugih industrijskih državah je tretjinski.

    Kitajsko pridobivanje redkih materialov v provinci Jiangxi. FOTO: China Stringer/Reuters
    Kitajsko pridobivanje redkih materialov v provinci Jiangxi. FOTO: China Stringer/Reuters

    Tudi zato so se države kot Evropska unija, Kanada ali Mehika prisiljene pogajati s Trumpom, Kitajska pa je poseben primer: republikanski predsednik ji odžira dolgoletni na izvozu temelječi razvojni model. V desetletjih globalizacije so prevzeli nešteta industrijska in druga delovna mesta ZDA, Trump pa je prvi predsednik nove dobe, ki se je uprl temu trendu. Kitajsko zavzemanje svetovne proizvodnje vse bolj skrbi tudi Evropo.

    Republikanski prvak je azijski diktaturi morda zamajal temelje družbenega miru, ki ga kupujejo z višanjem življenjskega standarda svojih prebivalcev. Če to drži, bo predsednik Xi JInping le težko popustil, Trumpove ZDA pa ne morejo pristati na kitajski izvozni diktat, ki med drugim prizadeva njihovo vojsko. Redke zemlje v resnici niso tako zelo redke, pravijo strokovnjaki, le malo držav pa je bilo doslej pripravljenih na njihovo drago in obsežno izkoriščanje. ZDA v Teksasu in drugje že poskušajo spreminjati razmerja, vprašanje pa je, če dovolj hitro. 

    Svet
    Bližnji vzhod

    Trump pred sadovi svojega največjega mirovnega posredovanja

    Ameriški predsednik ima tesne odnose z judovskimi in arabskimi voditelji, hkrati pa je znan tudi po sposobnosti za sklepanje poslov in po uporabi sile.
    Barbara Kramžar 9. 10. 2025 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Svet
    ZDA

    Mnogi še vedno ne verjamejo, da bi lahko trumponomika uspela

    Nekateri so črnogledi, drugi ZDA tudi za tretje četrtletje napovedujejo 3,8-odstotno rast.
    Barbara Kramžar 8. 10. 2025 | 19:54
    Preberite več
    Svet
    Nacionalna garda v ameriških mestih

    Trumpove domače fronte: proti kriminalu, migrantom, mamilom, Antifi ...

    V Portlandu, Chicagu, Washingtonu in drugje se križajo predsednikove fronte. Leto pred vmesnimi kongresnimi volitvami je najpomembnejša notranjepolitična.
    Barbara Kramžar 6. 10. 2025 | 20:35
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

