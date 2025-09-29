Trump za večni mir na Bližnjem vzhodu

Ob robu letošnje generalne skupščine OZN je vrsta držav odmevno priznala Palestino, in to v mejah pred vojno 1967. Ameriški predsednik Donald Trump pa hoče bližnjevzhodni vozel rešiti z ustanovitvijo palestinske države šele po demilitarizaciji in gospodarski obnovi Gaze. Z izraelskim ministrskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem sta sklenila mirovni načrt v dvajsetih točkah za pomiritev Gaze in »večni mir« na vsem Bližnjem vzhodu.

Načrt z 21 točkami, ki so ga v minulih dneh objavili mediji, se je zmanjšal na dvajset točk. Točka, ki so jo spustili, je Izrael zavezovala k nenapadanju Katarja, ta zalivska država pa naj bi s svojim vplivom na palestinske islamiste vseeno odigrala odločilno vlogo. Namesto posebne točke v mirovnem sporazumu se je Netanjahu katarskim voditeljem še pred srečanjem s Trumpom po telefonu opravičil za bombardiranje Hamasovih poslopij v Dohi. Tristransko telo med obema bližnjevzhodnima državama in ZDA naj bi reševalo stare in nove spore.

Begunsko taborišče na jugu Gaze. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Trump se je zahvalil tudi številnim drugim območnim voditeljem, kraljem, emirjem, predsednikom. Povedal je, da so se obširni pogovori o miru v Gazi in na vsem območju začeli že nekaj tednov pred generalno skupščino OZN. Pogovori z izraelskim premierom so del širših razprav o večnem miru na Bližnjem vzhodu, je dejal Trump, predsednik odbora za mir pa bo kar sam. Sodeloval naj bi tudi nekdanji britanski premier Tony Blair, ameriški predsednik pa je posebej pohvalil svojega zeta Jareda Kushnerja, enega od očetov abrahamskih sporazumov iz njegovega prvega mandata, in vrhovnega pogajalca Steva Witkoffa.

Če mirovni načrt ne bi uspel, je Netanjahuju zagotovil podporo za vojaško uničenje Hamasa. Ta mora zdaj izpustiti vse talce in trupla ubitih, v zameno bodo Palestinci dobili stotine zapornikov v izraelskih zaporiuh. Naslednji korak bo ustanovitev mednarodnega telesa, ki naj poskrbi za razorožitev Hamasa in demilitarizacijo vse Gaze, je pojasnil Netanjahu. Ko se bo to zgodilo, bomo za stalno končali vojno, je obljubil. Izrael se bo umaknil iz Gaze, pa čeprav bo ostal v varnostnem območju. Nikoli ne bodo pozabili sedmega oktobra 2023. Kdor nas napada, je to drago plačal, kdor sodeluje z nami, je blagoslovljen, je s sklicevanjem na Biblijo končal Netanjahu. To ne bo novi začetek le za Gazo, ampak za vse območje, je o oživitvi Abrahamovih sporazumov rekel izraelski premier.

Palestinci, ki so s eumaknili spopadom, morajo živeti v šotorih. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Da bi dosegli za obe strani razumni dogovor, morata obe malo popustiti in morda zapustiti pogajalsko mizo ne povsem zadovoljni, je dogovor pred tem ocenila Trumpova predstavnica za tisk Karoline Leavitt. Trump je na svojem družbenem omrežju pisal o realni možnosti, da bodo »na Bližnjem vzhodu dosegli nekaj velikega«. Med sprejemanjem izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v Beli hiši je na novinarsko vprašanje izrazil veliko prepričanje, da bo v Gazi kmalu dosežen mir.

Izraelski premier je še v petek zavrnil palestinsko državo »miljo pred Jeruzalemom«, kar naj bi bilo enako državi Al Kaide miljo stran od New Yorka po 11. septembru 2001: »Je noro in tega ne bomo dovolili.« Tudi Netanjahu je govoril o demilitarizaciji Gaze s civilno upravo, ki bi bila zavezana miru. V času zaključka Delove redakcije še niso bili znani rezultati pogovorov.

Družine izraelskih talcev zahtevajo končanje vojne. FOTO: Ammar Awad/Reuters

V minulem obdobju je Izrael z ameriško pomočjo obračunal z iranskimi jedrskimi programi, libanonskim Hezbolahom in jemenskimi hutijevci. Mnogi v Washingtonu verjamejo, da bi brez napada Hamasa na Izrael številne območne države sledile Združenim arabskim emiratom, Bahrajnu, Sudanu in Maroku v normalizaciji odnosov z Izraelom v okviru abrahamskih sporazumov iz Trumpovega prvega mandata. Zunanji minister Združenih arabskih emiratov šejk Abdulah bin Zajed je demonstrativno ostal v dvorani generalne skupščine, ko so številni drugi med govorom izraelskega premiera odkorakali iz dvorane, in se celo sestal z Benjaminom Netanjahujem.

Novi abrahamski sporazumi

Krona novih abrahamskih sporazumov bi bila normalizacija judovske države s Savdsko Arabijo. Ta pa je skupaj s Francijo spodbudila glasovanje v generalni skupščini OZN o rešitvi dveh držav. Trump hoče zdaj sam prevzeti pobudo. Od Hamasa zahteva takojšnjo izpustitev talcev in demilitarizacijo palestinske enklave s prepovedjo vladavine Hamasa. Člani za ZDA teroristične organizacije, ki se bodo zavezali k miroljubnemu sožitju, bodo prejeli amnestijo, tistim, ki bi želeli v tujino, bo to omogočeno.

Posebni pogajalec Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio in podpredsdnik J. D. Vance med poslušanjem tiskovne konference. FOTO: Jim Watson/AFP

Nikogar naj ne bi silili iz Gaze, kot je z govorjenjem o palestinski rivieri prej izzival Trump. Palestinska enklava, porušena v vojni po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra 2023, naj bi bila obnovljena s pomočjo strokovnjakov za sodobna bližnjevzhodna mesta z upoštevanjem sedanjih načrtov, za hitrejši razvoj bi ustanovili ekonomsko zono. Uradno še nepotrjeni načrt vrhovnega pogajalca Steva Witkoffa vključuje deradikalizacijo Palestincev, ki naj bi jo izvajali tudi z dialogom med različnimi verstvi. Začasne mednarodne sile za stabilizacijo območja bi urile palestinsko policijo. Načrt omenja postopen umik izraelske vojske, in ko bodo določeni pogoji izpolnjeni, naj bi sledila palestinska država.

Podrobnosti še niso jasne

V načrtu je še veliko nejasnosti. Začasna vlada naj bi bila sestavljena iz palestinskih tehnokratov pod nadzorom ZDA v sodelovanju z arabskimi in evropskimi partnerji ter naj bi začrtala okvire razvoja Gaze, vse dokler ne bo palestinska oblast v Ramali končala svojega reformnega programa. Netanjahu je tega pojasnil z določili iz mirovnega načrta za Bližnji vzhod iz Trumpovega prvega mandata: palestinska uprava mora prenehati plačevati morilcem Izraelcev, priznati judovsko državo in spremeniti celo šolske knjige, zdaj polne sovraštva do Izraela.