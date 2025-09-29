  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump za večni mir na Bližnjem vzhodu

    Izpustitev talcev in demilitarizacija Gaze kot prva pogoja za vzpostavitev miroljubne palestinske oblasti.
    Donald Trump, ki je v Beli hiši gostil Benjamina Netanjahuja, je izrazil veliko prepričanje, da bo v Gazi kmalu mir. Foto:Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Donald Trump, ki je v Beli hiši gostil Benjamina Netanjahuja, je izrazil veliko prepričanje, da bo v Gazi kmalu mir. Foto:Jonathan Ernst/Reuters
    Barbara Kramžar
    29. 9. 2025 | 21:23
    29. 9. 2025 | 22:11
    6:42
    A+A-

    Ob robu letošnje generalne skupščine OZN je vrsta držav odmevno priznala Palestino, in to v mejah pred vojno 1967. Ameriški predsednik Donald Trump pa hoče bližnjevzhodni vozel rešiti z ustanovitvijo palestinske države šele po demilitarizaciji in gospodarski obnovi Gaze. Z izraelskim ministrskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem sta sklenila mirovni načrt v dvajsetih točkah za pomiritev Gaze in »večni mir« na vsem Bližnjem vzhodu. 

    Načrt z 21 točkami, ki so ga v minulih dneh objavili mediji, se je zmanjšal na dvajset točk. Točka, ki so jo spustili, je Izrael zavezovala k nenapadanju Katarja, ta zalivska država pa naj bi s svojim vplivom na palestinske islamiste vseeno odigrala odločilno vlogo. Namesto posebne točke v mirovnem sporazumu se je Netanjahu katarskim voditeljem še pred srečanjem s Trumpom po telefonu opravičil za bombardiranje Hamasovih poslopij v Dohi. Tristransko telo med obema bližnjevzhodnima državama in ZDA naj bi reševalo stare in nove spore. 

    Begunsko taborišče na jugu Gaze. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Begunsko taborišče na jugu Gaze. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    Trump se je zahvalil tudi številnim drugim območnim voditeljem, kraljem, emirjem,  predsednikom. Povedal je, da so se obširni pogovori o miru v Gazi in na vsem območju začeli že nekaj tednov pred generalno skupščino OZN.  Pogovori z izraelskim premierom so del širših razprav o večnem miru na Bližnjem vzhodu, je dejal Trump, predsednik odbora za mir pa bo kar sam. Sodeloval naj bi tudi nekdanji britanski premier Tony Blair, ameriški predsednik pa je posebej pohvalil svojega zeta Jareda Kushnerja, enega od očetov abrahamskih sporazumov iz njegovega prvega mandata, in vrhovnega pogajalca Steva Witkoffa.

    Če mirovni načrt ne bi uspel, je Netanjahuju zagotovil podporo za vojaško uničenje Hamasa. Ta mora zdaj izpustiti vse talce in trupla ubitih, v zameno bodo Palestinci dobili stotine zapornikov v izraelskih zaporiuh. Naslednji korak bo ustanovitev mednarodnega telesa, ki naj poskrbi za razorožitev Hamasa in demilitarizacijo vse Gaze, je pojasnil Netanjahu. Ko se bo to zgodilo, bomo za stalno končali vojno, je obljubil. Izrael se bo umaknil iz Gaze, pa čeprav bo ostal v varnostnem območju. Nikoli ne bodo pozabili sedmega oktobra 2023. Kdor nas napada, je to drago plačal, kdor sodeluje z nami,  je blagoslovljen, je s sklicevanjem na Biblijo končal Netanjahu. To ne bo novi začetek le za Gazo, ampak za vse območje, je o oživitvi  Abrahamovih sporazumov rekel izraelski premier.

    Palestinci, ki so s eumaknili spopadom, morajo živeti v šotorih. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Palestinci, ki so s eumaknili spopadom, morajo živeti v šotorih. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    Da bi dosegli za obe strani razumni dogovor, morata obe malo popustiti in morda zapustiti pogajalsko mizo ne povsem zadovoljni, je dogovor pred tem ocenila Trumpova predstavnica za tisk Karoline Leavitt. Trump je na svojem družbenem omrežju pisal o realni možnosti, da bodo »na Bližnjem vzhodu dosegli nekaj velikega«. Med sprejemanjem izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v Beli hiši je na novinarsko vprašanje izrazil veliko prepričanje, da bo v Gazi kmalu dosežen mir.

    Izraelski premier je še v petek zavrnil palestinsko državo »miljo pred Jeruzalemom«, kar naj bi bilo enako državi Al Kaide miljo stran od New Yorka po 11. septembru 2001: »Je noro in tega ne bomo dovolili.« Tudi Netanjahu je govoril o demilitarizaciji Gaze s civilno upravo, ki bi bila zavezana miru. V času zaključka Delove redakcije še niso bili znani rezultati pogovorov.

    Družine izraelskih talcev zahtevajo končanje vojne. FOTO: Ammar Awad/Reuters
    Družine izraelskih talcev zahtevajo končanje vojne. FOTO: Ammar Awad/Reuters

    V minulem obdobju je Izrael z ameriško pomočjo obračunal z iranskimi jedrskimi programi, libanonskim Hezbolahom in jemenskimi hutijevci. Mnogi v Washingtonu verjamejo, da bi brez napada Hamasa na Izrael številne območne države sledile Združenim arabskim emiratom, Bahrajnu, Sudanu in Maroku v normalizaciji odnosov z Izraelom v okviru abrahamskih sporazumov iz Trumpovega prvega mandata. Zunanji minister Združenih arabskih emiratov šejk Abdulah bin Zajed je demonstrativno ostal v dvorani generalne skupščine, ko so številni drugi med govorom izraelskega premiera odkorakali iz dvorane, in se celo sestal z Benjaminom Netanjahujem.

    Novi abrahamski sporazumi

    Krona novih abrahamskih sporazumov bi bila normalizacija judovske države s Savdsko Arabijo. Ta pa je skupaj s Francijo spodbudila glasovanje v generalni skupščini OZN o rešitvi dveh držav. Trump hoče zdaj sam prevzeti pobudo. Od Hamasa zahteva takojšnjo izpustitev talcev in demilitarizacijo palestinske enklave s prepovedjo vladavine Hamasa. Člani za ZDA teroristične organizacije, ki se bodo zavezali k miroljubnemu sožitju, bodo prejeli amnestijo, tistim, ki bi želeli v tujino, bo to omogočeno.

    Posebni pogajalec Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio in podpredsdnik J. D. Vance med poslušanjem tiskovne konference. FOTO: Jim Watson/AFP
    Posebni pogajalec Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio in podpredsdnik J. D. Vance med poslušanjem tiskovne konference. FOTO: Jim Watson/AFP

    Nikogar naj ne bi silili iz Gaze, kot je z govorjenjem o palestinski rivieri prej izzival Trump. Palestinska enklava, porušena v vojni po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra 2023, naj bi bila obnovljena s pomočjo strokovnjakov za sodobna bližnjevzhodna mesta z upoštevanjem sedanjih načrtov, za hitrejši razvoj bi ustanovili ekonomsko zono. Uradno še nepotrjeni načrt vrhovnega pogajalca Steva Witkoffa vključuje deradikalizacijo Palestincev, ki naj bi jo izvajali tudi z dialogom med različnimi verstvi. Začasne mednarodne sile za stabilizacijo območja bi urile palestinsko policijo. Načrt omenja postopen umik izraelske vojske, in ko bodo določeni pogoji izpolnjeni, naj bi sledila palestinska država.

    Podrobnosti še niso jasne

    V načrtu je še veliko nejasnosti. Začasna vlada naj bi bila sestavljena iz palestinskih tehnokratov pod nadzorom ZDA v sodelovanju z arabskimi in evropskimi partnerji ter naj bi začrtala okvire razvoja Gaze, vse dokler ne bo palestinska oblast v Ramali končala svojega reformnega programa. Netanjahu je tega pojasnil z določili iz mirovnega načrta za Bližnji vzhod iz Trumpovega prvega mandata: palestinska uprava mora prenehati plačevati morilcem Izraelcev, priznati judovsko državo in spremeniti celo šolske knjige, zdaj polne sovraštva do Izraela.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Generalna skupščina OZN

    Dilema, kako končati svetovne vojne

    Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon o Gazi in Ukrajini, velik odmev stališč ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
    Barbara Kramžar 24. 9. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nataša Pirc Musar

    Pirc Musar: Ni dobro, da imamo enega policaja na zahodu in drugega na vzhodu

    OZN je v krizi, pred tem si ne smemo zatiskati oči, pred govorom v New Yorku pravi predsednica države.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Generalna skupščina OZN

    Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti

    Predsednica Slovenije se je zavzela za svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o pravici veta stalnih članic varnostnega sveta.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

    Aleš Primc pri dobri polovici podpisov, a ne dvomi, da mu bo uspelo. Kaj to pomeni za zdravstvo.
    Barbara Eržen 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Zakaj kapital sam po sebi ni dovolj za globalni preboj

    Kaj se lahko naučimo iz zgodb podjetij, ki so z inovativnimi idejami prišli do poslovnega uspeha tudi v tujini?
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelBližnji vzhodZDAPalestina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Načrt v dvajsetih točkah

    Trump za večni mir na Bližnjem vzhodu

    Izpustitev talcev in demilitarizacija Gaze kot prva pogoja za vzpostavitev miroljubne palestinske oblasti.
    Barbara Kramžar 29. 9. 2025 | 21:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal NZS

    Žreb ponagajal zadnjima prvakoma in tudi Mariboru

    Že v osmini finala pokala NZS se lahko srečata Celje in Olimpija. V tem primeru bo zmagovalec v četrtfinalu verjetno igral z Mariborom.
    29. 9. 2025 | 21:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protivladni protesti

    Na Madagaskarju razpustili vlado, v protestih umrlo najmanj 22 ljudi

    Zaradi nasilnega odziva oblasti, ki protivladne proteste poskušajo zatreti že od četrtka, je poškodovanih več kot 100 ljudi.
    29. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA se bliža

    Kdo bo MVP? Zvezdnik stavi na Dončića: Saj ste videli ... (VIDEO)

    Vse kaže, da se bo boj za najkoristnejšega igralca v NBA odvijal med petimi imeni, center Chicago Bulls meni, da je Luka Dončić dozorel za velike stvari.
    Peter Zalokar 29. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Brazilski smučarski as razkril smešno anekdoto o srečanju z Ronaldom

    Lucas Pinheiro Braathen je legendarnega nogometaša spoznal na pariškem tednu mode.
    Miha Šimnovec 29. 9. 2025 | 19:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protivladni protesti

    Na Madagaskarju razpustili vlado, v protestih umrlo najmanj 22 ljudi

    Zaradi nasilnega odziva oblasti, ki protivladne proteste poskušajo zatreti že od četrtka, je poškodovanih več kot 100 ljudi.
    29. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA se bliža

    Kdo bo MVP? Zvezdnik stavi na Dončića: Saj ste videli ... (VIDEO)

    Vse kaže, da se bo boj za najkoristnejšega igralca v NBA odvijal med petimi imeni, center Chicago Bulls meni, da je Luka Dončić dozorel za velike stvari.
    Peter Zalokar 29. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Brazilski smučarski as razkril smešno anekdoto o srečanju z Ronaldom

    Lucas Pinheiro Braathen je legendarnega nogometaša spoznal na pariškem tednu mode.
    Miha Šimnovec 29. 9. 2025 | 19:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo