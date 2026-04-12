Trump za venezuelsko rešitev za Iran, samo na višji ravni

»Amerika je zmagala v vojni, ni pomembno, ali pogajanja uspejo ali ne,« je Donald Trump odmahnil ob neuspešnih poskusih podpredsednika J. D. Vancea, da bi z Iranom v Islamabadu dosegel dogovor o koncu sovražnosti. Ameriške vojaške ladje so se že pred tem usmerile proti Hormuški ožini, ki jo je doslej blokirala islamska republika, in republikanski prvak je v odzivu na razplet pogovorov napovedal svojo pomorsko zaporo. »Iran ne bo imel jedrskega orožja!«

»Mornarica ZDA, najboljša na svetu, bo s takojšnjim učinkom začela proces blokiranja vseh ladij, ki vstopajo v Hormuško ožino ali jo zapuščajo.« S temi besedami se je ameriški predsednik odzval na »iransko izsiljevanje«. Vsako iransko ladjo, ki jih bo poskusila ovirati, bodo razstrelili, v mednarodnih vodah bodo zasledovali tudi vse, ki so Iranu plačale za prevoz čez ožino. »Lahko bi razlagal podrobnosti, a je pomembno le eno: Iran se noče odpovedati jedrskim ambicijam!« je zapisal po propadu pogajanj v Islamabadu.