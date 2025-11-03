  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump: Za zdaj brez raket tomahawk za Ukrajino

    Trump pravi, da za zdaj ne razmišlja o dobavi raket tomahawk Ukrajini, da ne bi zaostril vojne z Rusijo.
    Donald Trump je na vprašanja novinarjev odgovarjal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Palm Beacha v Washington. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
    Galerija
    Donald Trump je na vprašanja novinarjev odgovarjal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Palm Beacha v Washington. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
    Pi. K.
    3. 11. 2025 | 06:33
    3. 11. 2025 | 08:29
    2:53
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da trenutno ne razmišlja o dogovoru, ki bi Ukrajini omogočil pridobitev daljnosežnih raket tomahawk za uporabo proti Rusiji. Kot je povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Palm Beacha v Washington, se za zdaj ne nagiba k takšni odločitvi, vendar je dodal, da bi si v prihodnje lahko premislil, poroča Reuters.

    Trump se je do zdaj zadržano odzival na načrte, po katerih bi ZDA prodale rakete tomahawk zavezniškim državam Nata, te pa bi jih nato lahko prenesle Ukrajini. Poudaril je, da noče dodatno zaostrovati vojne.

    Zrelenski je za tomahawke zaprosil na uradnem obisku pri ameriškem predsedniku. FOTO: Reuters/Kenneth Moll
    Zrelenski je za tomahawke zaprosil na uradnem obisku pri ameriškem predsedniku. FOTO: Reuters/Kenneth Moll

    Vprašanje morebitne dobave tomahawkov Ukrajini sta 22. oktobra v Beli hiši obravnavala Trump in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Rutte je v petek dejal, da je zadeva še v preučevanju in da bo končno odločitev sprejela ameriška stran.

    Rakete tomahawk imajo doseg približno 2500 kilometrov, kar bi Ukrajini omogočilo napade globoko v notranjost Rusije, tudi na Moskvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za te rakete uradno zaprosil, vendar je Kremelj že pred tem posvaril, da bi bila njihova dobava Ukrajini razumljena kot resna provokacija.

    Zakaj so tomahawki ključni za Ukrajino?

    Tomahawki so ameriške krmiljene križarske rakete dolgega dosega, običajno izstreljene z ladij ali podmornic. Nekateri sodobni modeli imajo domet približno tisoč milj (pribl. 1600 kilometrov), starejše verzije pa lahko dosežejo tudi do 2500 kilometrov. Značilnosti raket sta tudi let pod radarjem in velika natančnost. Ukrajina si tomahawkov želi, ker bi ji omogočili napade globoko v rusko ozemlje, vključno z logističnimi centri, poveljniškimi mesti, letalskimi bazami in drugimi strateškimi cilji, ki so trenutno nedosegljivi.

    Takšna sposobnost bi po oceni Ukrajine in njenih zaveznikov povečala pritisk na Rusijo in bi lahko prispevala k pogajanjem za mir ali k bolj ugodni strateški poziciji Kijeva. Tomahawki bi zapolnili tudi veliko tehnološko in taktično luknjo, saj Ukrajina trenutno uporablja rakete z dometom le 150 do 200 kilometrov, dolgi doseg pa bi bistveno spremenil njene operativne možnosti.

    Ukrajina za zdaj, kot pravijo analitiki pri Responsible Statecraft, verjetno nima vseh potrebnih izstreljevalnih sistemov in infrastrukture, uvedba raket pa bi zahtevala čas in usposabljanje.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ali bodo Trumpove sankcije proti ruski nafti učinkovite?

    Ukrepi vključujejo tudi sankcije proti številnim hčerinskim podjetjem naftnih mogotcev Rosneft in Lukoil.
    23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    V Rusiji vojaška vaja jedrskih sil

    Napad na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil prvi tovrstni v skoraj dveh tednih.
    22. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mirovna pogajanja

    Zakaj je Trump dosegel preboj v Gazi, ne pa tudi v Ukrajini

    V zadnjih devetih mesecih je Trump nihal med poskusi pritiska na ruskega in ukrajinskega predsednika, vendar brez vidnih rezultatov.
    22. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Srečanje v Beli hiši

    Trump menda na srečanju preklinjal in kričal na Zelenskega ter zagovarjal Putina

    Trump Zelenskemu prenesel Putinov ultimat in zagovarjal predajo Donbasa. Kijev je predlog zavrnil, Zelenski se zdaj obrača na Evropo.
    20. 10. 2025 | 16:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tjaša Rener

    Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

    Umetniška kmetija v Panovcih je unikaten prostor sredi idilične prekmurske narave. Vodita jo Tjaša Rener in Alex Papp.
    Aljaž Vrabec 2. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpRusija-Ukrajinarakete tomahavktomahawk

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KULINARIKA

    Alenka Kodele: Ko se strast in znanje prelijeta v popolno sladico

    Priznana slaščičarka razkriva skrivnosti popolnih sladic, pomen kakovosti in zakaj je znanje najlepša sestavina njenega poklica. Delila je tudi štiri recepte.
    Sabina Obolnar, Sabina Obolnar 3. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vračanje trupel talcev

    Izrael potrdil identiteto treh vrnjenih trupel talcev

    Hamas je trojico trupel Izraelu prek Rdečega križa predal v nedeljo zvečer. Našli naj bi jih v enem od tunelov v južni Gazi.
    3. 11. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić podrl 55 let star rekord, a bil zelo nezadovoljen

    Dončić je ob zmagi Jezernikov nad Vročico vpisal prvi trojni dvojček sezone in presegel 55 let star klubski rekord. S svojo igro po tekmi ni bil zadovoljen.
    Žan Urbanija 3. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protivladni protesti

    V Beogradu v nemirih aretirali 37 ljudi, tudi košarkarja Vladimirja Štimaca

    V nedeljo se je ob gladovni stavki matere ene od žrtev zrušenja nadstreška izpred leta dni v njeno podporo blizu poslopja parlamenta zbrala množica ljudi.
    3. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vračanje trupel talcev

    Izrael potrdil identiteto treh vrnjenih trupel talcev

    Hamas je trojico trupel Izraelu prek Rdečega križa predal v nedeljo zvečer. Našli naj bi jih v enem od tunelov v južni Gazi.
    3. 11. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić podrl 55 let star rekord, a bil zelo nezadovoljen

    Dončić je ob zmagi Jezernikov nad Vročico vpisal prvi trojni dvojček sezone in presegel 55 let star klubski rekord. S svojo igro po tekmi ni bil zadovoljen.
    Žan Urbanija 3. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protivladni protesti

    V Beogradu v nemirih aretirali 37 ljudi, tudi košarkarja Vladimirja Štimaca

    V nedeljo se je ob gladovni stavki matere ene od žrtev zrušenja nadstreška izpred leta dni v njeno podporo blizu poslopja parlamenta zbrala množica ljudi.
    3. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo