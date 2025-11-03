Trump: Za zdaj brez raket tomahawk za Ukrajino

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da trenutno ne razmišlja o dogovoru, ki bi Ukrajini omogočil pridobitev daljnosežnih raket tomahawk za uporabo proti Rusiji. Kot je povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti iz Palm Beacha v Washington, se za zdaj ne nagiba k takšni odločitvi, vendar je dodal, da bi si v prihodnje lahko premislil, poroča Reuters.

Trump se je do zdaj zadržano odzival na načrte, po katerih bi ZDA prodale rakete tomahawk zavezniškim državam Nata, te pa bi jih nato lahko prenesle Ukrajini. Poudaril je, da noče dodatno zaostrovati vojne.

Zrelenski je za tomahawke zaprosil na uradnem obisku pri ameriškem predsedniku. FOTO: Reuters/Kenneth Moll

Vprašanje morebitne dobave tomahawkov Ukrajini sta 22. oktobra v Beli hiši obravnavala Trump in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Rutte je v petek dejal, da je zadeva še v preučevanju in da bo končno odločitev sprejela ameriška stran.

Rakete tomahawk imajo doseg približno 2500 kilometrov, kar bi Ukrajini omogočilo napade globoko v notranjost Rusije, tudi na Moskvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za te rakete uradno zaprosil, vendar je Kremelj že pred tem posvaril, da bi bila njihova dobava Ukrajini razumljena kot resna provokacija.

Zakaj so tomahawki ključni za Ukrajino?

Tomahawki so ameriške krmiljene križarske rakete dolgega dosega, običajno izstreljene z ladij ali podmornic. Nekateri sodobni modeli imajo domet približno tisoč milj (pribl. 1600 kilometrov), starejše verzije pa lahko dosežejo tudi do 2500 kilometrov. Značilnosti raket sta tudi let pod radarjem in velika natančnost. Ukrajina si tomahawkov želi, ker bi ji omogočili napade globoko v rusko ozemlje, vključno z logističnimi centri, poveljniškimi mesti, letalskimi bazami in drugimi strateškimi cilji, ki so trenutno nedosegljivi.

Takšna sposobnost bi po oceni Ukrajine in njenih zaveznikov povečala pritisk na Rusijo in bi lahko prispevala k pogajanjem za mir ali k bolj ugodni strateški poziciji Kijeva. Tomahawki bi zapolnili tudi veliko tehnološko in taktično luknjo, saj Ukrajina trenutno uporablja rakete z dometom le 150 do 200 kilometrov, dolgi doseg pa bi bistveno spremenil njene operativne možnosti.

Ukrajina za zdaj, kot pravijo analitiki pri Responsible Statecraft, verjetno nima vseh potrebnih izstreljevalnih sistemov in infrastrukture, uvedba raket pa bi zahtevala čas in usposabljanje.