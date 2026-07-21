Trump zagotavlja, da Netanjahu v ZDA ne bo aretiran

Izraelski premier Benjamin Netanjahu septembra ob obisku ZDA in udeležbi na generalnem zasedanju ZN po navedbah njegovega zaveznika, ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo aretiran. Trumpova trditev sledi izjavi newyorškega župana Zohrana Mamdanija, da možnost aretacije še preučuje, poroča Reuters.

»Benjamin Netanjahu v Združenih državah Amerike ne bo aretiran na noben način, v nobeni obliki in pod nobenimi pogoji,« je Trump zapisal na družbenem omrežju, ne da bi se neposredno skliceval na županove izjave. Pri tem je Izraelu še pripisal zasluge za pomoč v vojni z Iranom.

Newyorški župan je v intervjuju, objavljenem v soboto, dejal, da mestna pravna služba dejavno preučuje, kaj bi dovoljevala zakonodaja. »Menim, da premier Netanjahu sodi v Haag. Je vojni zločinec, proti kateremu je Mednarodno kazensko sodišče vložilo obtožbe,« je Mamdani povedal v videopodkastu časnika New York Times.

Mednarodno kazensko sodišče s sedežem v Haagu je leta 2024 izdalo nalog za Netanjahujevo prijetje zaradi domnevnih vojnih zločinov med vojno v Gazi. Izrael pristojnosti sodišča ne priznava in zanika, da bi zagrešil vojne zločine.

Izrael: Nalog Mednarodnega kazenskega sodišča je »lažen«

Izrael se je v nedeljo na Mamdanijeve izjave odzval z objavo na omrežju X, v kateri je Mednarodno kazensko sodišče označil za samovoljno oziroma nepravično sodišče, nalog za Netanjahujevo prijetje pa za lažen. »Zdi se, da želi Mamdani preusmeriti pozornost javnosti s svojih spodrsljajev ter napada voditelja judovske države in edine demokracije na Bližnjem vzhodu,« so zapisali v objavi.

Mednarodno kazensko sodišče je bilo ustanovljeno leta 2002 in ima mednarodno pristojnost za pregon genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Združene države in Izrael niso članice sodišča.

Omilil stališča?

Mamdani, ki je položaj prevzel januarja, je med župansko kampanjo dejal, da bi policiji naročil aretacijo Netanjahuja, če bi ta stopil na ozemlje mesta New York.

Novembra lani, kmalu po Mamdanijevi volilni zmagi, sta se novoizvoljeni župan in Trump nepričakovano prijateljsko sestala v Beli hiši, čeprav sta si pred tem javno izmenjevala žaljivke.