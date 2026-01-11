  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump zagrozil Kubi: brez dogovora ne bo ne nafte ne denarja

    Ameriški predsednik je ob tem ocenil, da ameriško vojaško posredovanje na Kubi morda sploh ne bo potrebno, saj naj bi »režim padel sam od sebe«.
    Ostro se je odzval tudi kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je poudaril, da Kubi »nihče ne narekuje, kaj mora storiti«. FOTO: Adalberto Roque/Afp
    Ostro se je odzval tudi kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je poudaril, da Kubi »nihče ne narekuje, kaj mora storiti«. FOTO: Adalberto Roque/Afp
    Iz. R., STA
    11. 1. 2026 | 19:39
    11. 1. 2026 | 19:59
    4:45
    Ameriški predsednik Donald Trump je danes Kubo pozval, naj »sklene dogovor, preden bo prepozno«, in ji zagrozil z ustavitvijo dotoka venezuelske nafte in denarja, poroča AFP.

    Kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez je v odzivu Združene države označil za »kriminalnega in nekontroliranega hegemona«, ki ogroža mir in varnost po svetu.

    »Za Kubo ne bo več ne nafte ne denarja – nič!« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. »Toplo jim priporočam, da sklenejo dogovor, preden bo prepozno,« je dodal.

    Po njegovih besedah je Kuba dolga leta živela od velikih količin nafte in denarja iz Venezuele, v zameno pa naj bi nudila varnostne storitve zadnjima venezuelskima voditeljema.

    image_alt
    Marco Rubio: obraz smrtonosne elite, ki sanja o predsedniškem stolčku

    Trumpove grožnje prihajajo teden dni po tem, ko so ameriške sile v nočni operaciji v Caracasu zajele venezuelskega predsednika Nicolása Madura in ga skupaj z ženo Cilio Flores odpeljale v Združene države, kar je po navedbah virov zahtevalo življenja več deset pripadnikov venezuelskih in kubanskih varnostnih sil, poroča Le Monde

    Trump je ob tem zapisal, da je »veliko Kubancev umrlo zaradi ameriškega napada prejšnji teden«, ter dodal, da Venezuela »ne potrebuje več zaščite pred nasilneži in izsiljevalci, ki so jo dolga leta imeli za talca«.

    Kuba brani pravico do uvoza

    Kubanski zunanji minister Rodríguez je kmalu zatem zavrnil navedbe, da bi Kuba kadarkoli prejela finančno ali materialno nadomestilo za varnostne storitve drugim državam.

    Kuba se za surovo nafto in gorivo večinoma zanaša na Venezuelo, v manjših količinah pa tudi na Mehiko, kupljeno na prostem trgu, da lahko poganja elektrarne in vozila. FOTO: Norlys Perez/Reuters
    Kuba se za surovo nafto in gorivo večinoma zanaša na Venezuelo, v manjših količinah pa tudi na Mehiko, kupljeno na prostem trgu, da lahko poganja elektrarne in vozila. FOTO: Norlys Perez/Reuters

    »Za razliko od Združenih držav nimamo vlade, ki bi se ukvarjala z najemništvom, izsiljevanjem ali vojaškim pritiskom na druge države,« je zapisal na omrežju X.

    Poudaril je, da ima Kuba pravico uvažati nafto iz držav, ki so jo pripravljene izvažati, ter razvijati trgovinske odnose brez vmešavanja ali prisilnih ukrepov ZDA. 

    Kuba se za surovo nafto in gorivo večinoma zanaša na Venezuelo, v manjših količinah pa tudi na Mehiko, kupljeno na prostem trgu, da lahko poganja elektrarne in vozila.

    Zaradi zmanjšanih zmogljivosti domačih rafinerij je dobava Venezuele v zadnjih letih upadla, a ostaja največja, z okoli 26.500 sodčki dnevno, kar pokriva približno 50 odstotkov kubanskega primanjkljaja nafte, poroča Reuters

    »Kubi nihče ne ukazuje,« pravi njen predsednik

    Ostro se je odzval tudi kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je poudaril, da Kubi »nihče ne narekuje, kaj mora storiti«. Kuba je po njegovih besedah »svobodna in neodvisna država«, ki »ne napada, temveč je že 66 let tarča ameriške agresije«. »Ne grozimo – pripravljamo se, pripravljeni smo braniti domovino do zadnje kaplje krvi,« je zapisal.

    Potencialna izguba uvoza nafte in druge podpore Venezuele bi lahko še otežila upravljanje države za Díaz-Canela. FOTO: Mauro Pimentel/Afp
    Potencialna izguba uvoza nafte in druge podpore Venezuele bi lahko še otežila upravljanje države za Díaz-Canela. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

    Napetosti je dodatno podžgala Trumpova objava, v kateri je znova delil zapis uporabnika Cliffa Smitha, da bo ameriški državni sekretar Marco Rubio – sicer kubanskega rodu – postal predsednik Kube. Objavo je Trump pospremil s komentarjem: »Meni zveni dobro!«

    Trump je ob tem ocenil, da ameriško vojaško posredovanje na Kubi morda sploh ne bo potrebno, saj naj bi »režim padel sam od sebe«. Kuba je sicer zaradi dolgoletnega ameriškega trgovinskega embarga vse bolj odvisna od venezuelske nafte, ki jo od začetka tisočletja prejema v okviru dogovora, sklenjenega še v času venezuelskega predsednika Huga Cháveza.

    Mehika kot alternativni dobavitelj

    V zadnjih tednih se je Mehika pojavila kot pomembna alternativna dobaviteljica nafte, a so količine še vedno majhne. Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je prejšnji teden poudarila, da Mehika količin dobavljene surove nafte Kubi ni povečala, a je glede na nedavne politične dogodke postala pomemben dobavitelj, poroča Reuters

    Ameriška obveščevalna služba ocenjuje, da je kubansko gospodarstvo močno obremenjeno zaradi pogostih izpadov elektrike, trgovinskih sankcij in drugih težav. Potencialna izguba uvoza nafte in druge podpore Venezuele bi lahko še otežila upravljanje države za Díaz-Canela. 

    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Liga NBA

    Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

    Nemški košarkar Dennis Schroder je izgubil živce po nedavni zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramentu in poizkušal obračunati z Luko Dončićem.
    Nejc Grilc 11. 1. 2026 | 07:25
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Šport  |  Nogomet
    Pokal FA

    Šeško v polno, rdeči vragi ostali praznih rok; Bijol uspešen

    Manchester United je kljub golu slovenskega zvezdnika izpadel iz pokala FA proti Brightonu. Zasuk za zmago Leedsa.
    11. 1. 2026 | 19:40
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zagrozil Kubi: brez dogovora ne bo ne nafte ne denarja

    Ameriški predsednik je ob tem ocenil, da ameriško vojaško posredovanje na Kubi morda sploh ne bo potrebno, saj naj bi »režim padel sam od sebe«.
    11. 1. 2026 | 19:39
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Zmaji na ledu ubranili domačo trdnjavo

    Hokejisti Olimpije nadaljujejo dobre predstave v Tivoliju, zanesljivo so premagali Linz. Zdaj premor v ICEHL zaradi finalne serije DP proti Jesenicam.
    11. 1. 2026 | 19:08
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Iščemo odgovore na ključna razvojna vprašanja

    Pomembne teme prihodnjega razvoja presegajo blokovsko delitev.
    Janez Tomažič 11. 1. 2026 | 19:06
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
