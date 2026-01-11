Trump zagrozil Kubi: brez dogovora ne bo ne nafte ne denarja

Ameriški predsednik Donald Trump je danes Kubo pozval, naj »sklene dogovor, preden bo prepozno«, in ji zagrozil z ustavitvijo dotoka venezuelske nafte in denarja, poroča AFP.

Kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez je v odzivu Združene države označil za »kriminalnega in nekontroliranega hegemona«, ki ogroža mir in varnost po svetu.

»Za Kubo ne bo več ne nafte ne denarja – nič!« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. »Toplo jim priporočam, da sklenejo dogovor, preden bo prepozno,« je dodal.

Po njegovih besedah je Kuba dolga leta živela od velikih količin nafte in denarja iz Venezuele, v zameno pa naj bi nudila varnostne storitve zadnjima venezuelskima voditeljema.

Trumpove grožnje prihajajo teden dni po tem, ko so ameriške sile v nočni operaciji v Caracasu zajele venezuelskega predsednika Nicolása Madura in ga skupaj z ženo Cilio Flores odpeljale v Združene države, kar je po navedbah virov zahtevalo življenja več deset pripadnikov venezuelskih in kubanskih varnostnih sil, poroča Le Monde.

Trump je ob tem zapisal, da je »veliko Kubancev umrlo zaradi ameriškega napada prejšnji teden«, ter dodal, da Venezuela »ne potrebuje več zaščite pred nasilneži in izsiljevalci, ki so jo dolga leta imeli za talca«.

Kuba brani pravico do uvoza

Kubanski zunanji minister Rodríguez je kmalu zatem zavrnil navedbe, da bi Kuba kadarkoli prejela finančno ali materialno nadomestilo za varnostne storitve drugim državam.

Kuba se za surovo nafto in gorivo večinoma zanaša na Venezuelo, v manjših količinah pa tudi na Mehiko, kupljeno na prostem trgu, da lahko poganja elektrarne in vozila. FOTO: Norlys Perez/Reuters

»Za razliko od Združenih držav nimamo vlade, ki bi se ukvarjala z najemništvom, izsiljevanjem ali vojaškim pritiskom na druge države,« je zapisal na omrežju X.

Poudaril je, da ima Kuba pravico uvažati nafto iz držav, ki so jo pripravljene izvažati, ter razvijati trgovinske odnose brez vmešavanja ali prisilnih ukrepov ZDA.

Zaradi zmanjšanih zmogljivosti domačih rafinerij je dobava Venezuele v zadnjih letih upadla, a ostaja največja, z okoli 26.500 sodčki dnevno, kar pokriva približno 50 odstotkov kubanskega primanjkljaja nafte, poroča Reuters.

»Kubi nihče ne ukazuje,« pravi njen predsednik

Ostro se je odzval tudi kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je poudaril, da Kubi »nihče ne narekuje, kaj mora storiti«. Kuba je po njegovih besedah »svobodna in neodvisna država«, ki »ne napada, temveč je že 66 let tarča ameriške agresije«. »Ne grozimo – pripravljamo se, pripravljeni smo braniti domovino do zadnje kaplje krvi,« je zapisal.

Potencialna izguba uvoza nafte in druge podpore Venezuele bi lahko še otežila upravljanje države za Díaz-Canela. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

Napetosti je dodatno podžgala Trumpova objava, v kateri je znova delil zapis uporabnika Cliffa Smitha, da bo ameriški državni sekretar Marco Rubio – sicer kubanskega rodu – postal predsednik Kube. Objavo je Trump pospremil s komentarjem: »Meni zveni dobro!«

Trump je ob tem ocenil, da ameriško vojaško posredovanje na Kubi morda sploh ne bo potrebno, saj naj bi »režim padel sam od sebe«. Kuba je sicer zaradi dolgoletnega ameriškega trgovinskega embarga vse bolj odvisna od venezuelske nafte, ki jo od začetka tisočletja prejema v okviru dogovora, sklenjenega še v času venezuelskega predsednika Huga Cháveza.

Mehika kot alternativni dobavitelj

V zadnjih tednih se je Mehika pojavila kot pomembna alternativna dobaviteljica nafte, a so količine še vedno majhne. Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je prejšnji teden poudarila, da Mehika količin dobavljene surove nafte Kubi ni povečala, a je glede na nedavne politične dogodke postala pomemben dobavitelj, poroča Reuters.

Ameriška obveščevalna služba ocenjuje, da je kubansko gospodarstvo močno obremenjeno zaradi pogostih izpadov elektrike, trgovinskih sankcij in drugih težav. Potencialna izguba uvoza nafte in druge podpore Venezuele bi lahko še otežila upravljanje države za Díaz-Canela.