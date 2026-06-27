Trump zagrozil s 100-odstotnimi carinami zaradi davka na digitalne storitve

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo uvedel 100-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki bodo obdavčile digitalne storitve ameriških tehnoloških podjetij, kot so Google, Meta, Amazon ali Apple.

V objavi na družbenih omrežjih je posebej izpostavil evropske države, ki razmišljajo o uvedbi ali širitvi davka na digitalne storitve. Po njegovih besedah bo vsaka država, ki bo tak davek uvedla, takoj deležna 100-odstotnih carin na ves izvoz v ZDA, pri čemer bi novi ukrep razveljavil tudi že sklenjene trgovinske sporazume.

Grožnja prihaja tik pred 4. julijem, ko naj bi začel veljati trgovinski dogovor med ZDA in EU, ki omejuje večino ameriških carin na evropski izvoz na 15 odstotkov. Vprašanje davka na digitalne storitve v ta dogovor ni bilo vključeno, s tem pa, kot navaja Euronews, to ostaja ena največjih odprtih točk v odnosih med Brusljem in Washingtonom.

Trump že dlje časa nasprotuje mednarodnim prizadevanjem za dodatno obdavčitev ameriških tehnoloških velikanov. Po njegovem mnenju so takšni davki diskriminatorni, medtem ko evropske države trdijo, da digitalna podjetja ustvarjajo velik del vrednosti na njihovih trgih, a tam plačujejo premalo davkov.

Primer takšne ureditve je Združeno kraljestvo, ki od leta 2020 z 2-odstotnim davkom obdavčuje prihodke velikih spletnih platform, ustvarjene z britanskimi uporabniki.

Ni pa še jasno, kako bi Trump svojo grožnjo uresničil in ali bi carine uvedel proti vsem državam hkrati ali le proti posameznim državam, ki bi uvedle digitalni davek.