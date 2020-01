Trump zagrozil z »zelo hitrim in zelo močnim« napadom

Ameriški predsednik Donald Trump je na twitterju opozoril, da ZDA ciljajo 52 iranskih točk in bodo napadle »zelo hitro in zelo močno«, če bo Teheran napadel Američane ali ameriška oporišča. Iran je po ameriškem atentatu na iranskega generala Kasema Sulejmanija napovedal odločno maščevanje.



Trump je pojasnil, da tarče predstavljajo 52 Američanov, ki so bili talci v Iranu več kot eno leto konec leta 1979, potem ko so jih odpeljali z ameriškega veleposlaništva v Teheranu.



Napad na iranskega poveljnika, ki ga je ukazal Trump, je nevarno zaostril napetosti na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu. Zeleno cono v Bagdadu, kjer je med drugim ameriško veleposlaništvo v Iraku, ter oporišče, kjer so nameščene ameriške sile, so v soboto že zadele rakete.



Medtem se mora Trump in njegova administracija otepati očitkov, da pravzaprav niso pojasnili, kaj naj bi bila »neposredna grožnja« ameriškim ljudem, s katero je Trump upravičeval izvršitev napada. Kongresniki in javnost so vse bolj skeptični do predsednikovih razlag, da je bil napad res upravičen, navaja CNN.



Kmalu po tvitih so hekerji, ki so se identificirali kot člani iranske hekerske skupine, napadli spletno stran ameriške vladne agencije za zvezni depozitarni program. Hekerji so na stran zapisali, da ne bodo nehali podpirati prijateljev v regiji. Objavili so sliko okrvavljenega Trumpa, navaja BBC.



Medtem so truplo Sulejmanija predali Iranu, prepeljali so ga v mesto Ahvaz na jugozahodu države. Dogajanje spremlja vrsta ceremonij, ki jih v živo prenašajo skoraj vse iranske televizije. Danes zvečer bodo žalno slovesnost pripravili tudi v Teheranu; udeležil naj bi se je ves državni vrh. Sam pokop bo v torek potekal v Sulejmanijevem rojstnem kraju Kerman na jugovzhodu Irana.