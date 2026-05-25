Trump zahteva vstop arabskih držav v Abrahamov sporazum

Ameriški predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju naznanil, da pogajanja z Iranom »lepo potekajo«, dogovor bo dober ali ga sploh ne bo. Od arabskih zaveznic pa že zdaj zahteva vključitev v Abrahamov sporazum, s katerim je v svojem prvem mandatu z Izraelom povezal Združene arabske emirate, Bahrajn, Maroko, Sudan in Kazahstan.

Če Iran ne bo soglašal z memorandumom razumevanja o miru, s katerim se mora v zameno za sprostitev izvoza nafte in konec sankcij odpovedati vseh jedrskih programov, republikanski predsednik napoveduje vrnitev na bojišče. To naj bi bilo večje in močnejše kot kdajkoli in po njegovem prepričanju si tega nihče ne želi. Medtem ko sam »spravlja skupaj to zelo zapleteno sestavljanko«, pa si od Savdske Arabije, Katarja, Pakistana, Turčije, Egipta in Jordanije želi »obveznega in sočasnega« vstopa v Abrahamov sporazum. Ena država ali dve naj bi imeli dobre razloge proti, kar sprejema, večina pa bi morala biti po njegovem pripravljena in sposobna »narediti zgodovinsko poravnavo z Iranom še bolj zgodovinski dogodek, kot že bo.«