Trump zamrznil ameriška sredstva za Svetovno zdravstveno organizacijo

Ameriški predsednik Donald Trump med trskovo tiskovno konferenco. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Ameriški predsednik Donald Trump je Svetovno zdravstveno organizacijo obtožil resnih napak s prikrivanjem širitve novega koronavirusa iz Kitajske na čelu ter naznanil zadržanje ameriškega finančnega prispevka. Američani WHO plačujejo med 400 in 500 milijoni na leto, Kitajska daje le okrog štirideset milijonov, a je bila agencija Združenih narodov s sedežem v Ženevi po njegovem prepričanju do te države pristranska.Pri WHO niso preiskovali zgodnjih poročil iz Wuhana o epidemiji in so do sredine januarja kljub nasprotnim dokazom vztrajali, da se virus ne prenaša s človeka na človeka, je obtožil republikanski predsednik ZDA, niti niso pridobili vzorcev virusa. Trump bo vztrajal tudi pri preiskavi zavračanja omejitev prometa s Kitajsko. Pri WHO so še konec januarja odsvetovali takšno ameriško odločitev, predsednik pa verjame, da bi podobna ukrepi drugih držav rešili na tisoče življenj. »Tako lahko bi bili resnicoljubni, a so njihove napake povzročile toliko smrti!«