Trump zanikal obljubo »brez novih vojn«

V času nenehnega nadzora nad vlogo ZDA v odnosu do Irana je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljskem intervjuju zagovarjal svojo zunanjo politiko in zanikal, da bi kdaj vodil kampanjo z obljubo o »brez novih vojn«.

V intervjuju za NBC, je Trump dejal, da je zgradil »izjemno vojsko« in zavrnil očitke o svojih predvolilnih obljubah.

»Najprej, nisem zagotovil, da ne bo vojne. Zakaj bi zgradil najmočnejšo vojsko na svetu?« je dejal Trump. Po njegovih besedah je ob nastopu mandata podedoval »grozno vojsko« brez ustrezne opreme. »Zgradil sem izjemno vojsko. Ko pravite, da sem obljubil, nisem obljubil ničesar,« je dodal.

Trump je poudaril, da ne mara »neskončnih vojn«, vendar je sedanje razmere z Iranom opisal kot nekaj, kar »ni neskončna vojna«. Ob tem je izpostavil tudi vietnamsko vojno, ki naj bi po njegovih besedah trajala 19 let »zaradi neumnih ljudi«.

»Tam smo še nekaj mesecev in grožnja je večinoma minila. Kmalu bo konec. Vendar ne smete dovoliti, da ima Iran jedrsko orožje, sicer vas bodo razstrelili,« je dejal Trump in dodal, da trenutne razmere ne predstavljajo vojne, zlasti ne v klasičnem smislu.

V nadaljevanju intervjuja je dejal tudi, da ZDA ne smatra za vojno stanje z Iranom: »Tega sploh ne definiram. Ne razmišljam o tem. Samo počnem, kar moram.«

Trump je v preteklosti večkrat kritiziral dolgotrajne vojaške posege ZDA na Bližnjem vzhodu, med drugim tudi politiko nekdanjega predsednika George W. Bush in vojno v Iraku, ki jo je označil kot predmet ostre kritike že v republikanski razpravi leta 2016.

Med predsedniško kampanjo leta 2024 je Trump v Pensilvaniji poudaril, da ne bo pošiljal Američanov v »neumne tuje vojne, ki se nikoli ne končajo«, ter obljubil, da bo »ustavil vojne«. V svojem zmagovalnem govoru istega leta je dejal: »Ne bom začel vojne. Ustavil bom vojne,« navede Politico.