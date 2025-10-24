  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump zaradi oglasa z Reaganom prekinil vsa trgovinska pogajanja s Kanado

    Trump je prekinil trgovinska pogajanja s Kanado zaradi oglasa Ontaria z Reaganom, ki ga je označil za lažnega in obtožil Kanado vmešavanja.
    Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil takojšnjo prekinitev trgovinskih pogajanj s Kanado. FOTO: Jim Watson/AFP
    Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil takojšnjo prekinitev trgovinskih pogajanj s Kanado. FOTO: Jim Watson/AFP
    Ž. U.
    24. 10. 2025 | 07:45
    24. 10. 2025 | 08:19
    0:17
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil takojšnjo prekinitev vseh trgovinskih pogajanj s Kanado. Kot razlog je navedel oglaševalsko kampanjo kanadske province Ontario proti ameriškim carinam, v kateri so uporabili posnetek nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana, ki kritizira protekcionistične ukrepe.

    Trump je oglas označil za »goljufivega« in »lažnega« ter Kanado obtožil vmešavanja v odločitve ameriškega vrhovnega sodišča.

    »Glede na njihovo nezaslišano vedenje so VSA TRGOVINSKA POGAJANJA S KANADO S TEM PREKINJENA,« je Donald Trump zapisal na svojem družbenem omrežju truth social. Očitek se nanaša na minuto dolg oglas, ki ga je prejšnji teden objavila vlada kanadske province Ontario in v katerem je uporabljen zvočni posnetek radijskega nagovora Ronalda Reagana iz leta 1987.

    V njem Reagan svari pred negativnimi posledicami carin, češ da te dolgoročno škodijo ameriškim delavcem in potrošnikom, vodijo v povračilne ukrepe tujih držav in sprožajo trgovinske vojne, ki uničujejo delovna mesta in gospodarstvo.

    Trump je v svoji objavi trdil, da je Fundacija Ronalda Reagana sporočila, da je Kanada »goljufivo uporabila oglas, ki je lažen«. Dodal je, da so to storili zgolj z namenom, da bi »vplivali na odločitev ameriškega vrhovnega sodišča in drugih sodišč«. 

    V oglasu je uporabljen posnetek nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. FOTO: Reagan Library via Reuters
    V oglasu je uporabljen posnetek nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. FOTO: Reagan Library via Reuters

    Vrhovno sodišče ZDA naj bi namreč novembra odločalo o zakonitosti obsežnih globalnih carin, ki jih je uvedel Trump, pojasnjuje BBC. Ta odločitev velja za pomemben preizkus Trumpove predsedniške avtoritete in bi lahko ZDA prisilila v vračilo milijard dolarjev, zbranih s carinami.

    Fundacija Ronalda Reagana je sicer na omrežju X potrdila, da vlada Ontaria ni zaprosila za dovoljenje za uporabo in urejanje posnetka ter da oglas »napačno predstavlja« Reaganov nagovor, ni pa obrazložila, zakaj, poroča časnik The Guardian. Fundacija je dodala, da »preučuje pravne možnosti«.

    Oglas je bil del obsežne kampanje proti ameriškim carinam, vredne 75 milijonov kanadskih dolarjev (približno 54 milijonov ameriških dolarjev), ki jo je Ontario zagnal na ameriških televizijskih postajah, navaja BBC. Kot piše Reuters, je premier Ontaria Doug Ford, sicer glasen kritik Trumpovih carin, že v torek izjavil: »Slišal sem, da je predsednik videl naš oglas. Prepričan sem, da ni bil preveč vesel.«

    Ob objavi oglasa prejšnji teden je Ford na omrežju X zapisal: »Nikoli ne bomo nehali argumentirati proti ameriškim carinam za Kanado. Pot do blaginje je v sodelovanju.«

    Trump je trdil, da je Fundacija Ronalda Reagana sporočila, da je Kanada goljufivo uporabila oglas. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Trump je trdil, da je Fundacija Ronalda Reagana sporočila, da je Kanada goljufivo uporabila oglas. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

    Trumpova odločitev prihaja le dobra dva tedna po srečanju s kanadskim premierom Markom Carneyjem v Beli hiši, kjer sta poskušala zgladiti napetosti, piše France 24. Čeprav je Trump takrat Carneyja opisal kot »voditelja svetovnega kova« in namignil, da bo Kanadčan »zelo zadovoljen« z njunim pogovorom, ni ponudil takojšnjih popuščanj glede carin.

    ZDA so pod Trumpovim vodstvom uvedle visoke carine na uvoz iz številnih držav, vključno s Kanado, pri čemer so carine dosegle najvišje ravni po 30. letih prejšnjega stoletja, opozarja Reuters.

    Ekonomika dobavne verige premaguje politiko carin

    Trump je letos uvedel carine na kanadsko jeklo, aluminij in avtomobile, na kar se je Ottawa odzvala z lastnimi ukrepi. Obe strani sta sicer več tednov vodili pogajanja o morebitnem dogovoru za jeklarski in aluminijski sektor, še piše Reuters.

    Trump je uvedel tudi 35-odstotno splošno dajatev na kanadski uvoz, čeprav obstajajo izjeme za blago v okviru severnoameriškega trgovinskega sporazuma USMCA, piše BBC. Kljub temu sporazumu, ki ga je Trump sicer izpogajal v svojem prvem mandatu, pa naj bi se ZDA, Kanada in Mehika prihodnje leto dogovorile o njegovi reviziji.

    Kanadski premier Mark Carney se je pred dobra dvema tednoma srečal s Trumpom v Beli hiši. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Kanadski premier Mark Carney se je pred dobra dvema tednoma srečal s Trumpom v Beli hiši. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Globalne carine, zlasti na jeklo, aluminij in avtomobile, so močno prizadele Kanado, še posebej provinco Ontario, kjer so mnogi izgubili delovna mesta zaradi pritiska na podjetja, poudarja BBC. Približno 85 odstotkov čezmejne trgovine sicer ostaja brez carin v okviru sporazuma USMCA, navaja France 24, a več kot tri četrtine kanadskega izvoza gre v ZDA, dnevna vrednost blaga in storitev, ki prečka mejo, pa znaša skoraj 3,6 milijarde kanadskih dolarjev, opozarja Guardian.

    Evropska unija z novimi sankcijami proti ruskemu plinskemu sektorju

    Premier Carney je v četrtek, še pred Trumpovo objavo, dejal, da namerava Kanada podvojiti izvoz v države zunaj ZDA prav zaradi grožnje, ki jo predstavljajo Trumpove carine, in da ne bo dopustila nepoštenega dostopa ZDA do svojih trgov, če pogajanja ne uspejo.

