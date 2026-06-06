Trump zateguje zanko, Havana napovedala odpor

Več kot šest desetletij trajajoča blokada Kube se je ta teden spremenila v nekaj, kar v Havani opisujejo kot popolno zadušitev otoka, in vprašanje, kako dolgo lahko še zdrži enajstmilijonsko prebivalstvo brez turizma, goriva in rednih denarnih nakazil iz ZDA, ni več le retorično. Odločitev Donalda Trumpa, da zaostri sankcije do skrajnosti, obenem pa ponudi sto milijonov dolarjev humanitarne pomoči, razkriva napeto prepletanje geopolitike, notranje krize in simbolnega boja za dediščino revolucije, ki je nekoč navdihovala pol sveta.

Članek analizira, kako so se v zadnjih dneh umaknile španske in kanadske turistične družbe, zakaj bančne kartice na Kubi ne delujejo več, kaj pomeni blokada več kot enajst milijonov ton hrane v pristaniščih ter kako se na vse to odzivata Raúl Castro in Miguel Díaz-Canel. Odpre pa tudi bolj neprijetno vprašanje: ali bo Trumpova »obnova leta 1958« zares rešitev ali začetek novega kroga kubanske tragedije.