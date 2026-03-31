Trump zaveznikom: Naučite se boriti zase

Italija je po medijskih poročilih ameriškim vojaškim letalom na poti v Iran prepovedala pristati­ na vojaškem oporišču na Siciliji.­ Španija jim ni dovolila uporabe­ svojega zračnega prostora. Se Nato, kakršnega smo poznali po koncu druge svetovne in hladne vojne, bliža koncu?

Republikanski predsednik Donald Trump je evropskim partnericam že večkrat zagrozil, da si bodo takšno obnašanje zapomnile. »Če je Nato le za obrambo napadene Evrope, nam pa zanikajo temeljne pravice, ko jih potrebujemo, to ni dober dogovor,« je v ponedeljek ocenil tudi državni sekretar Marco Rubio. »Treba ga bo ponovno ­premisliti.«