Trump zavrnil predloge za mir: Popolnoma nesprejemljivo

Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predloge za končanje vojne na svojem družbenem omrežju truth social zavrnil in napovedal, da bi se napadi lahko nadaljevali. »Pravkar sem prebral odgovor tako imenovanih iranskih 'predstavnikov'. Ni mi všeč – POPOLNOMA NESPREJEMLJIVO,« je zapisal. Pri tem se ni izjasnil, ali premirje, vzpostavljeno februarja in sta ga obe strani v glavnem upoštevali, še velja.

»Nikoli se ne bomo uklonili sovražniku, in če se govori o dialogu ali pogajanjih, to ne pomeni predaje ali umika,« pa je na omrežju X objavil predsednik Irana Masud Pezeškian.

Iranska tiskovna agencija Tasnim je sicer poročala, da predlog Teherana, poslan prek Pakistana, vključuje takojšnjo prekinitev vojne na vseh frontah, prekinitev ameriške pomorske blokade in jamstva, da ne bo nadaljnjih napadov na Iran. Ta grozi s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov in vztraja, da ne bo dovolil plovbe tujih vojaških ladij skozi Hormuško ožino, je poročala tiskovna agencija AFP.

Iranska televizija je poročala, da želijo konec vojne na vseh frontah, vključno z izraelskimi napadi na Hezbolah v Libanonu. FOTO: Atta Kenare/AFP

Na začetku prejšnjega tedna je Trump napovedal, da se bo vojna v Iranu lahko hitro končala. Vendar je izraelski premier Benjamin Netanjahu v intervjuju za oddajo 60 minut na CBS dejal, da je treba iranske zaloge obogatenega urana »odstraniti«, preden se lahko vojna proti Iranu šteje za končano, je pisal BBC.

Wall Street Journal pa je v nedeljo poročal, da je Iran Washingtonu predlagal, da se del njegovega visoko obogatenega urana razredči, preostanek pa prenese v tretjo državo. Ob tem zahteva, da se ta uran potem vrne nazaj, če pogajanja propadejo ali če Washington kasneje odstopi od sporazuma, kot je to Trump storil v prvem mandatu, ko je ZDA enostransko umaknil iz jedrskega sporazuma iz časov predsednika Baracka Obame, je povzela STA.