Ali lahko agenti ICE kazensko odgovarjajo za svoja dejanja?

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa se sooča z vse večjim pritiskom zaradi ostrega ukrepanja proti množičnemu priseljevanju, ki je ušlo z vajeti. Agenti zvezne službe za priseljevanje in carine (ICE) so v zadnjem mesecu namreč ustrelili dva ameriška državljana, pesnico Renee Good in zdravstvenega tehnika Alexa Prettija.

Čeprav je iz številnih posnetkov razvidno, da sta bila ubita neupravičeno, Trumpova vlada trdi, da so agenti delovali v skladu z zakonom, in sicer v samoobrambi, poroča CNN.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je celo izjavila, da je Pretti oviral postopke organov pregona, napadel agente, pri sebi pa je imel orožje in več nabojev, s katerimi naj bi jih nameraval raniti.

Podobno je dejal vodja službe ICE Gregory Bovino. Pretti je imel pri sebi pištolo, ko se je udeležil protesta, a je glede na posnetke ni uporabil. Pištolo je imel zataknjeno za pas, kar je v skladu z zakonom v Minneapolisu in drugim amandmajem ameriške ustave.

Protestnik z ameriško zastavo, obrnjeno na glavo. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Združenje za zaščito pravice do orožja je na družbenem omrežju X v odgovor na trditve Noemove zapisalo, da nošenje orožja ne služi kot dokaz za namero za kaznivo dejanje. Ustavno pravico je v objavi na omrežju X zagovarjal tudi republikanski kongresnik Thomas Massie.

Vse več republikanskih politikov se pridružuje zahtevi po temeljiti in transparentni preiskavi Prettijeve smrti, med drugim senator Pensilvanije Dave McCormick, senator Nebraske Pete Ricketts in senator Louisiane Bill Cassidy. Slednji je na omrežju X izrazil ogorčenje nad dogodki v Minneapolisu ter podvomil o kredibilnosti ICE in ministrstva za domovinsko varnost.

Na najnovejši incident sta se odzvala tudi nekdanja predsednika ZDA Barack Obama in Bill Clinton. V nedeljo sta poudarila, da bi moral biti drugi uboj v Minneapolisu, ki so ga zagrešili agenti službe za priseljevanje, opozorilo Američanom, da so temeljne vrednote v ZDA vse bolj ogrožene. »Če po 250 letih izgubimo svoje svoboščine, jih morda nikoli več ne bomo dobili nazaj,« je med drugim opozoril Clinton.

Ali lahko agenti ICE kazensko odgovarjajo za svoja dejanja? Glede na zakon v Minnesoti lahko državni policisti uporabijo smrtonosno silo le, če presodijo, da je to nujno za njihovo lastno zaščito ali zaščito drugih pred smrtjo ali resnimi poškodbami, poroča Reuters. Zvezni zakon pravi podobno. Uporaba smrtonosne sile je dovoljena, ko policist upravičeno sumi, da mu določena oseba predstavlja smrtno nevarnost ali resno poškodbo. Zvezni agenti uživajo imuniteto pred kazenskim pregonom za dejanja, ki so jih storili kot del uradne dolžnosti. Kljub temu se imuniteta upošteva le, ko je agent deloval v skladu z zveznim zakonom, njegova dejanja pa so bila primerna in nujno potrebna. Tožilstvo zvezne države Minnesota bi moralo na sodišču torej dokazati, da so agenti ICE bodisi dejanja storili, ko niso bili na uradni dolžnosti, bodisi njihova dejanja niso bila upravičena in niso bila v skladu z zakonom.

Številni so se podali na ulice Minneapolisa, kjer so agenti ICE v zadnjem mesecu ubili dva ameriška državljana. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Trump krivi demokrate

Trump je odgovornost za smrt Goodove in Prettija v nedeljo pripisal demokratskim politikom v Minnesoti, vključno z guvernerjem Timom Walzom in županom Minneapolisa Jacobom Freyem. »Žal sta dva ameriška državljana izgubila življenje zaradi kaosa, ki ga je povzročila demokratska stranka,« je Trump med drugim zapisal na omrežju truth social.

A ko so ga ameriški novinarji vprašali, ali je agent, ki je ustrelil Prettija, ravnal pravilno, se je predsednik izmikal odgovoru. »Gledamo, preiskujemo vse in prišli bomo do zaključka,« je zgolj dejal Trump.