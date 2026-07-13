Trump: ZDA bodo prevzele Hormuško ožino in pobirale plačila

Predsednik ZDA Donald Trump je danes zatrdil, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in da bodo za to plačane, saj bodo postale »varuhinje ožine«. Napovedal je še ponovno uvedbo blokade iranskih pristanišč. Iran je odgovoril, da ZDA ne bo dopustil, da bi se vmešale v upravljanje z ožino, kjer se medtem nadaljujejo spopadi med stranema.

»Prevzeli bomo ožino. Nič nimajo. Nič nimajo,« je Trump povedal v oddaji na televiziji Fox News, v kateri se je pritožil nad taktikami iranskih pogajalcev, ki naj bi po njegovem mnenju želeli spremeniti, kar sta se strani dogovorili v nedeljo.

»Včeraj smo imeli 11-urno srečanje (...) in včeraj je bilo vse dogovorjeno. Nato zapustijo prostor, pokličejo nazaj in pravijo, da moramo narediti nekaj sprememb,« je dodal, ne da bi pojasnil, za kakšne spremembe naj bi šlo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zatrdil je še, da bodo ZDA za varovanje Hormuške ožine dobile plačilo. »Veliko denarja, vendar želimo le povračilo stroškov za vse to in za tveganje, ki ga pri tem prevzemajo naši ljudje,« je dejal.

Pozneje je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal tudi ponovno uvedbo blokade iranskih pristanišč. »Hormuška ožina je ODPRTA in bo ostala ODPRTA, z Iranom ali brez njega. Ponovno uvajamo IRANSKO BLOKADO, tako imenovano zato, ker vstop ali izstop preprečuje le iranskim ladjam ali njihovim strankam,« je zapisal in zagotovil, da bodo vsem drugim državam omogočili prehod čez območje.

»ZDA bodo od sedaj naprej znane kot 'VARUHINJE HORMUŠKE OŽINE', vendar bodo kot takšne in zaradi PRAVIČNOSTI prejele nadomestilo v višini 20 odstotkov vrednosti vsega odpremljenega tovora za vse stroške, potrebne za zagotavljanje varnosti in zaščite tega zelo nestabilnega dela sveta,« je še zapisal Trump in dodal, da se ta ureditev pričenja izvajati takoj.

Iranska vojska se je pred tem na Trumpove besede, ki jih je izrekel v oddaji na Fox News, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzvala z besedami, da ne bo dopustila, da bi se ZDA vmešavale v upravljanje ožine. Tiskovni predstavnik poveljstva Katam al Anbija je v videoposnetku ob tem opozoril zalivske države, da bi kakršno koli sodelovanje z ZDA veljalo za »vojno dejanje«.

Iranska državna televizija je danes medtem poročala, da je Iran nad dve ladji, ki sta poskusili prečkati Hormuško ožino, izstrelil opozorilne strele.

ZDA pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile, da so na jugozahodu Irana izvedle nove napade. V industrijskem mestu Abadan ob meji z Irakom so ZDA po navedbah iranske tiskovne agencije Isna ubile dva človeka, še tri pa ranile.

Po besedah namestnika guvernerja province Huzestan, kjer leži Abadan, so se napadi zgodili malo po poldnevu po lokalnem času. Oblasti so za napade obtožile ZDA, čeprav je vojska ZDA pred tem sporočila, da je svoj zadnji niz napadov končala v zgodnjih jutranjih urah.