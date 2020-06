Trump: ZDA imajo dva milijona doz cepiva proti koronavirusu

Ključni poudarki:

• Trump obelodanil, da imajo ZDA dva milijona doz cepiva proti novemu koronavirusu

• Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio danes v Sloveniji o odpiranju meje

9.33 Zagnano novo vesoljsko orodje EU za pomoč pri zelenem okrevanju po pandemiji

8.05 Trump tokrat o bojda že pripravljenem cepivu proti koronavirusu

6.00 Logar gosti italijanskega zunanjega ministra

Evropska Komisija in Evropska vesoljska agencija (ESA) sta ta teden zagnali novo orodje Rapid Action Coronavirus Earth (RACE), ki bo na podlagi opazovanj iz vesolja v pomoč pri zelenem in trajnostnem okrevanju po pandemiji covida-19, so sporočili iz Bruslja. Kot so pojasnili, orodje meri ključne okoljske parametre, kot so spremembe kakovosti zraka in vode, ter gospodarske in človeške dejavnosti, kot so industrija, pomorstvo, gradbeništvo, promet in kmetijstvo. To bo podlaga za oceno vpliva omejevalnih ukrepov in okrevanja po vnovičnem odprtju na lokalni, regionalni in globalni ravni.Včerajšnja novica je bila, da se je zdravilo predsednika ZDA Donalda Trumpa proti koronavirusu izkazalo za neučinkovito , današnja, da imajo ZDA po njegovih besedah že dva milijona doz cepiva proti koronavirusu. To je naznanil včeraj, sodeč po njem čakajo le še na potrditev zdravstvenih oblasti, da so cepiva varna in učinkovita, preden jih bodo začeli uporabljati. Ministrstvo za zdravje ZDA se na Trumpovo napoved ni odzvalo.»Ogromno smo napredovali. Pripravljeni smo iti naprej, kar zadeva transport in logistiko. Imamo več kot dva milijona pripravljenih cepiv, če se potrdi varnost,« je izjavil Trump. Ministrstvo za zdravje ZDA ni imelo komentarja in je novinarje napotilo na Belo hišo, ta pa nazaj na ministrstvo. Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravjeje na poizvedovanja odgovoril, da ni slišal, da bi Trump to povedal.Trump je povedal tudi, da znanstveniki sedaj povsem razumejo bolezen covid-19. Tudi to je za številne presenetljivo, vključno s Faucijem, ki je še dan prej dejal, da še vedno docela ne razumejo med drugim odziva imunskega sistema na okužbo. Dejal je tudi, da ne vedo, kako dolgo časa bo cepivo, ko ga enkrat odkrijejo, sploh učinkovito proti covidu-19.Zunanji ministerbo danes gostil svojega italijanskega kolega. Osrednja tema pogovorov naj bi bilo sproščanje ukrepov pri prestopanju meje med državama. Italijanskega ministra bo danes sprejel tudi predsednik republikePo napovednih MZZ bosta ministra izmenjala stališča o aktivnostih EU za izhod iz gospodarske in družbene krize zaradi pandemije koronavirusa. Ministra se bosta pogovarjala tudi o dvostranskem sodelovanju in nekaterih drugih aktualnih evropskih temah, kot so migracije in razmere v državah Zahodnega Balkana.Gre za prvo srečanje obeh zunanjih ministrov v živo. V obdobju po imenovanju nove vlade v Sloveniji sta sicer že opravila več pogovorov preko videopovezave.