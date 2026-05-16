Trump: ZDA ne podpirajo neodvisnosti Tajvana

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinping v Pekingu opozoril, da ZDA ne podpirajo formalne neodvisnosti Tajvan od Kitajske. V pogovoru za Fox News je dejal, da »ne želi, da bi kdo razglasil neodvisnost«, ter poudaril, da Washington ne želi vojne s Kitajsko zaradi Tajvana.

Trump je pojasnil, da ameriška politika glede Tajvana ostaja nespremenjena. ZDA sicer podpirajo tajvansko samoobrambo in so po zakonu zavezane k dobavi orožja otoku, hkrati pa uradno priznavajo načelo ene Kitajske in ne podpirajo tajvanske neodvisnosti.

Vprašanje Tajvana je bilo ena ključnih tem dvodnevnega vrha med Trumpom in Xijem v Pekingu. Kitajski predsednik je po navedbah kitajskih medijev opozoril, da je tajvansko vprašanje »najpomembnejša tema kitajsko-ameriških odnosov« in da bi lahko napačno ravnanje povzročilo konflikt med državama.

Trump je dejal, da Xi »zelo močno čuti glede Tajvana« in da ne želi premikov proti neodvisnosti otoka. Ameriški predsednik ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi ZDA v primeru napada vojaško branile Tajvan. Dodal je, da si želi predvsem umiritve razmer in da Kitajska po njegovem mnenju ne želi vojne.

Napetosti v regiji so se v zadnjih letih povečale zaradi kitajskih vojaških vaj okoli Tajvana. Trumpova administracija je lani napovedala za okoli 11 milijard dolarjev prodaje orožja Tajvanu, med drugim raketnih sistemov in izstrelkov, kar je Peking ostro obsodil. Trump je zdaj dejal, da bo kmalu odločil, ali bo prodaja dokončno potrjena.

Tajvanski predsednik Lai Ching-te sicer vztraja, da Tajvan formalne neodvisnosti ne potrebuje razglasiti, saj se že dojema kot suverena država. Tajvansko zunanje ministrstvo je po Trumpovih izjavah sporočilo, da bo skušalo razjasniti njihov natančen pomen, obenem pa poudarilo, da ameriška vojaška pomoč ostaja pomemben dejavnik regionalne stabilnosti.