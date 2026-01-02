Trump: ZDA pripravljene vskočiti, če bo Iran streljal na protestnike

Ameriški predsednik Donald Trump je obljubil podporo udeležencem protestov proti avtoritarnemu režimu v Iranu. Če bodo iranske oblasti streljale in ubijale miroljubne protestnike, bodo Združene države ukrepale, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Izjava je sledila četrtkovim dogodkom, ko je bilo v protestih po državi ubitih najmanj sedem ljudi.

»Če bodo oblasti v Teheranu streljale in brutalno ubijale protestnike, jim bodo ZDA priskočile na pomoč,« je zapisal Trump in dodal, da so Združene države »pripravljene, oborožene in pripravljene posredovati«.

V Iranu se stopnjujejo protesti, ki so izbruhnili v nedeljo

V Iranu se stopnjujejo protesti, ki so izbruhnili v nedeljo. Povod zanje so naraščajoče socialno nezadovoljstvo, gospodarska stagnacija in hiperinflacija. V četrtek so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, številni pa so bili ranjeni.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil Iranu. FOTO: Jim Watson/AFP

Iranske oblasti so v četrtek aretirale 30 ljudi zaradi domnevnega kršenja javnega reda. Varnostne in obveščevalne službe so v usklajeni operaciji identificirale in pridržale osumljence v okrožju Malard zahodno od Teherana.

Iransko gospodarstvo, ki ga že desetletja bremenijo zahodne sankcije, je pod dodatnim pritiskom po tem, ko so Združeni narodi konec septembra ponovno uvedli mednarodne sankcije, povezane z jedrskim programom države. Te so bile pred desetimi leti začasno odpravljene. Zahodne sile skupaj z Izraelom Iran obtožujejo prizadevanj za razvoj jedrskega orožja, kar Teheran zanika in vztraja, da je njegov jedrski program izključno miroljuben.