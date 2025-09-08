Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo presenetljivo napovedal, da bodo v ponedeljek ali torek v Združene države Amerike prispeli evropski voditelji, da bi skupaj poiskali diplomatsko rešitev za vojno v Ukrajini.

Ob vrnitvi z odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku je Trump novinarjem po poročanju agencije Reuters dejal, da se namerava »kmalu« pogovoriti tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Hkrati je njegova administracija nakazala pripravljenost na uvedbo druge faze sankcij proti Moskvi, kar bi lahko zaostrilo gospodarski pritisk na Kremelj.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo sestal z evropskimi voditelji. FOTO: Kevin Dietsch/AFP

»Določeni evropski voditelji prihajajo v našo državo v ponedeljek ali torek, posamično,« je pojasnil Trump, vendar ni razkril, kdo pride. Tudi Bela hiša za zdaj ni posredovala podrobnejših informacij o napovedanih obiskih, zato se mednarodna javnost sprašuje, kateri voditelji se bodo udeležili pogovorov.

Trump je dodal, da »ni zadovoljen s celotno situacijo« v Ukrajini, a je znova izrazil prepričanje, da se vojna bliža koncu. »Situacijo med Rusijo in Ukrajino bomo uredili,« je bil odločen.

Njegova napoved prihaja po tem, ko je Rusija po poročanju medijske hiše BBC izvedla enega obsežnejših zračnih napadov na Ukrajino doslej. V napadu, v katerem so umrli štirje ljudje, je bila prvič neposredno zadeta tudi glavna vladna stavba v Kijevu.

Trumpova administracija je nakazala pripravljenost na uvedbo druge faze sankcij proti Moskvi. FOTO: Kevin Dietsch/AFP

Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija v napadu menda uporabila najmanj 810 brezpilotnih letalnikov in 13 raket.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem pozdravil Trumpove načrte glede sankcij in odločno pozval evropske države, naj v celoti prenehajo kupovati rusko energijo.

V pogovoru za ABC News je poudaril, da ni pošteno, da evropski partnerji še naprej kupujejo rusko nafto in plin, saj s tem posredno financirajo rusko vojno.

»Moramo prenehati nakupovanje kakršnekoli energije iz Rusije, pravzaprav vseh poslov z Rusijo. Ne moremo imeti nobenih poslov, če jih hočemo ustaviti,« je dejal Zelenski.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil Trumpove načrte glede sankcij. FOTO: Ludovic Marin via Reuters

Podprl je tudi idejo o uvedbi sekundarnih carin za države, ki še naprej trgujejo z Rusijo, s čimer bi Moskvi bistveno otežili financiranje vojne. »Mislim, da je ideja o uvedbi carin za države, ki nadaljujejo posle z Rusijo, prava ideja,« je dodal.

Gospodarski pritisk ostaja ključno orodje Zahoda. Po podatkih raziskovalnega centra za energijo in čist zrak je Rusija od začetka invazije marca 2022 s prodajo nafte in plina zaslužila približno 840 milijard evrov (985 milijard dolarjev).

Ta prihodek je ključen za vzdrževanje ruskega vojaškega stroja. Največji kupki ostajata Kitajska in Indija, medtem ko je Evropska unija nakupe drastično zmanjšala, a ne popolnoma ustavila.

Bruselj je junija predstavil načrte za popolno prekinitev nakupov do leta 2027. ZDA so prejšnji mesec že uvedle 50-odstotne carine na blago iz Indije kot kazen za nadaljnje nakupe ruske nafte.

Predsednik Zelenski Evropo odločno poziva k prekinitvi vseh poslov z Rusijo. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Ameriški finančni minister Scott Bessent je za televizijo NBC dejal, da ZDA pričakujejo več podpore iz EU pri uvedbi sekundarnih carin. Po njegovih besedah bi se »rusko gospodarstvo znašlo v popolnem razsulu, če bi države EU poostrile sankcije in sekundarne carine, kar bi predsednika Putina prisililo, da sede k pogajalski mizi«.

Svojo izjavo je sklenil z mračno oceno trenutnega stanja: »Zdaj smo v tekmi med tem, kako dolgo lahko zdrži ukrajinska vojska, in tem, kako dolgo lahko zdrži rusko gospodarstvo.«