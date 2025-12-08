Trump dvomi, da bo Zelenski sprejel predlog, in mu očita, da ga ni prebral

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da ni prepričan, ali bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski privolil v nov predlog ZDA za končanje vojne v Ukrajini. Ob tem je Zelenskemu očital, da ni prebral mirovnega načrta.

Trump je v nedeljo poudaril, da so se predstavniki ZDA o mirovnem načrtu pogovarjali tako z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom kot tudi z ukrajinskimi predstavniki, vključno z Zelenskim. »Moram reči, da sem malo razočaran, ker predsednik Zelenski predloga še ni prebral, to je bilo pred nekaj urami,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Več točk je ostalo spornih

ZDA so novembra predstavile mirovni načrt, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja. Zatem so ga v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelali. Toda več točk je ostalo spornih, predvsem glede zasedenih ukrajinskih ozemelj in članstva Ukrajine v zvezi Nato.

Zelenski se bo danes v Londonu srečal z evropskimi voditelji na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. O poteku pogajanj za končanje vojne se bo danes v Londonu pogovarjal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Kot je v nedeljskem videonagovoru dejal Zelenski, bodo glavne teme posvetovanj z evropskimi voditelji varnostna vprašanja in dolgoročno financiranje Ukrajine, poroča Ukrinform. Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem Zelenskemu v telefonskem pogovoru pred srečanjem z evropskimi voditelji obljubila nadaljnjo podporo v vojni proti Rusiji. Kot so sporočili iz njenega urada, bo Italija dobavila dodatno pomoč za ukrajinsko prebivalstvo in podporo energetske infrastrukture. Dodali so, da cilj ostaja trajen in pravičen mir.

ZDA so prejšnji teden nadaljevale ločene pogovore – najprej z Moskvo, konec tedna pa še z ukrajinsko stranjo. Kako se je načrt v teh pogovorih preoblikoval, javno ni znano.

Ameriški odposlanec za Ukrajino Keith Kellogg je sicer v soboto ocenil, da so blizu dogovoru za končanje vojne. Ta je po njegovih besedah odvisen predvsem od rešitve dveh odprtih vprašanj – prihodnosti Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Neimenovani vir blizu pogajanjem pa je v izjavi za AFP kot najbolj problematično točko v pogajanjih izpostavil vprašanje ozemlja. Kot je pojasnil, Putin noče skleniti dogovora brez zagotovila, da bo Rusija pridobila del ukrajinskega ozemlja. Zato v pogovorih skušajo doseči, da bi se Ukrajina odpovedala delu svojega ozemlja.

Vir je še povedal, da ZDA izvajajo pritisk, naj strani dogovor dosežeta čim prej. Ob tem je dodal, da se Ukrajina ne more z vsem strinjati, ne da bi dorekla podrobnosti, danes še poroča AFP.