Trump želi 130 milijonov evrov za obnovo znamenitega Alcatraza

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zaprosil kongres za 152 milijonov dolarjev (130 milijonov evrov), da bi začeli obnovo znamenitega zapora Alcatraz. Trump želi s tem nadaljevati uresničitev svoje vizije, da bi nekdanji zapor na otoku v bližini San Francisca v zvezni državi Kalifornija znova začel delovati.

Zahteva za financiranje je vključena v predlog proračuna Bele hiše za leto 2027 in bi pokrila stroške prvega leta preureditve znamenitega zapora v »najsodobnejši varovani zaporniški objekt«.

Trump si že od lani prizadeva za ponovno odprtje Alcatraza in ga predstavlja kot simbol strožjega boja proti kriminalu. V objavi na družbenih omrežjih je takrat pozval k »znatno večjemu in prenovljenemu« objektu za nastanitev najnevarnejših storilcev kaznivih dejanj v ZDA.

Predlog je del širšega proračuna ministrstva za pravosodje, ki daje poudarek vlaganjem v zapore in organe pregona, vendar mora takšne zahteve na koncu odobriti kongres.

Ameriški medij Axios je ob sklicevanju na lokalne oblasti poročal, da bi bilo potrebno vsak zaporniški kompleks »supermax« na tej lokaciji zgraditi od začetka, kar predstavlja skupne stroške v višini dveh milijard dolarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Alex Brandon/Afp

Alcatraz so leta 1934 odprli kot zvezni zapor in je nekoč veljal za enega najbolj zavarovanih zaporov v ZDA zaradi svoje osamljene lege na otoku in morskih močnih tokov, ki ga obdajajo. V njem je bilo zaprtih relativno malo število zapornikov, a med njimi tudi znane osebnosti, kot je bil gangster Al Capone.

Otoška trdnjava se je v ameriško kulturo vtisnila tudi po pobegu treh zapornikov leta 1962, ki je bil navdih za film Pobeg iz Alcatraza s Clintom Eastwoodom v glavni vlogi. Leta 1963 so ga zaprli, saj je bilo vzdrževanje zapora predrago.

Po podatkih ameriškega Zveznega urada za zapore so bili stroški obratovanja skoraj trikrat višji v primerjavi z drugimi zapori, predvsem zaradi tega, ker je bilo potrebno vse zaloge, vključno s pitno vodo, na otok pripeljati.

Od začetka 70. let Alcatraz upravlja tamkajšnja Nacionalna služba za parke in je del narodnega rezervata Golden Gate. Od takrat je postal ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v San Franciscu, vsako leto privabi več kot milijon obiskovalcev.

Zvezne agencije so že izvedle študije izvedljivosti, da bi ocenile, ali bi bilo na tej lokaciji mogoče zgraditi sodoben zapor, a končne odločitve še niso sprejeli.