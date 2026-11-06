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    Svet

    Trump želi prihodnjim predsednikom preprečiti spreminjanje Ovalne pisarne

    Ameriški predsednik želi Ovalno pisarno zaščititi pred posegi svojih naslednikov, čeprav jo je sam temeljito preuredil in ji dodal številne zlate okraske.
    Novi odlok Ovalno pisarno in nekatere sosednje prostore razglaša za nacionalni spomenik, vendar predsednikom še naprej dovoljuje spreminjanje pohištva in notranje opreme ter običajne varnostne prilagoditve, če te bistveno ne posegajo v zgodovinsko ali arhitekturno podobo prostora. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Galerija
    Novi odlok Ovalno pisarno in nekatere sosednje prostore razglaša za nacionalni spomenik, vendar predsednikom še naprej dovoljuje spreminjanje pohištva in notranje opreme ter običajne varnostne prilagoditve, če te bistveno ne posegajo v zgodovinsko ali arhitekturno podobo prostora. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    R. I.
    6. 11. 2026 | 06:58
    6. 11. 2026 | 06:58
    6:43
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    Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni odlok, s katerim želi prihodnjim predsednikom preprečiti večje posege v Ovalno pisarno Bele hiše, poroča BBC. Gre za prostor, ki ga je Trump med svojim drugim mandatom že temeljito preuredil, predvsem z obilico zlatih in razkošnih okrasnih elementov.

    »Razglašamo jo za nacionalni spomenik. Nihče je ne bo smel spreminjati, uničiti ali porušiti zgolj zato, ker bi kakšni neumneži želeli zgraditi nekaj nekoliko drugačne oblike,« je v četrtek povedal novinarjem.

    Po rušenju vzhodnega krila Bele hiše

    Odlok je podpisal nekaj mesecev po tem, ko je dal porušiti celotno vzhodno krilo Bele hiše. Projekt, ki je sprožil tudi pravne spore, je odobril ameriški kongres. Na mestu porušenega krila nastaja velika slavnostna dvorana.

    Ameriški predsedniki lahko že zdaj spreminjajo notranjo opremo Bele hiše, za večje gradbene posege pa potrebujejo soglasje kongresa.

    »Ovalna pisarna je simbol, tako kot Bela hiša. Je simbol naše države in njene veličine,« je dejal Trump. Po njegovih besedah so svetovni voditelji pohvalili spremembe, ki jih je uvedel. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    »Ovalna pisarna je simbol, tako kot Bela hiša. Je simbol naše države in njene veličine,« je dejal Trump. Po njegovih besedah so svetovni voditelji pohvalili spremembe, ki jih je uvedel. FOTO: Mandel Ngan/AFP

    Novi odlok Ovalno pisarno in nekatere sosednje prostore razglaša za nacionalni spomenik, vendar predsednikom še naprej dovoljuje spreminjanje pohištva in notranje opreme ter običajne varnostne prilagoditve, če te bistveno ne posegajo v zgodovinsko ali arhitekturno podobo prostora. Kot navaja AP, Trumpov odlok prihodnjim predsednikom dejansko ne preprečuje preureditve Ovalne pisarne. Naslednji predsednik bi lahko odlok tudi razveljavil. Poleg tega odlok za večje spremembe sam po sebi ne uvaja obveznega soglasja kongresa, čeprav je Trump to javno zatrjeval.

    »Ovalna pisarna je simbol, tako kot Bela hiša. Je simbol naše države in njene veličine,« je dejal Trump. Po njegovih besedah so svetovni voditelji pohvalili spremembe, ki jih je uvedel.

    Trump trdi, da je bila pisarna pred prenovo močno poškodovana, med drugim naj bi imela razpokana okna in stene. Toda njegove najbolj opazne spremembe so predvsem estetske, vključno s številnimi pozlačenimi okraski in veliko zlato napisno ploščo pred vhodom.

    Ovalna pisarna v času predsedovanja Baracka Obame. FOTO: Shutterstock
    Ovalna pisarna v času predsedovanja Baracka Obame. FOTO: Shutterstock

    Bela hiša je že zgodovinsko zaščitena

    Celotna Bela hiša ima že status nacionalne zgodovinske znamenitosti, ki naj bi jo varoval pred neustreznimi posegi. Trumpov odlok pa posebej določa, da mora za ohranjanje zgodovinskega značaja in arhitekturne celovitosti Ovalne pisarne skrbeti ameriška Služba narodnih parkov.

    Sedanja Ovalna pisarna obstaja od začetka tridesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila urejena v času predsednika Franklina D. Roosevelta.

    Greg Werkheiser iz odvetniške družbe Cultural Heritage Partners, specializirane za varstvo zgodovinske dediščine, pojasnjuje, da lahko predsedniki že po veljavni zakonodaji sami odločajo o pohištvu in notranji opremi.

    »Dokler ne poškodujejo trajnih umetniških del in arhitekturnih elementov, lahko praviloma počnejo, kar želijo,« je povedal za BBC.

    Celotna Bela hiša ima že status nacionalne zgodovinske znamenitosti, ki naj bi jo varoval pred neustreznimi posegi. Trumpov odlok pa posebej določa, da mora za ohranjanje zgodovinskega značaja in arhitekturne celovitosti Ovalne pisarne skrbeti ameriška Služba narodnih parkov. FOTO: Alex Wroblewski/AFP
    Celotna Bela hiša ima že status nacionalne zgodovinske znamenitosti, ki naj bi jo varoval pred neustreznimi posegi. Trumpov odlok pa posebej določa, da mora za ohranjanje zgodovinskega značaja in arhitekturne celovitosti Ovalne pisarne skrbeti ameriška Služba narodnih parkov. FOTO: Alex Wroblewski/AFP

    Pravni strokovnjak Trumpu očita dvoličnost

    Werkheiser je Trumpov odlok označil za »hinavščino«. Opozarja, da predsednik po eni strani poudarja pomen ohranjanja Ovalne pisarne, po drugi pa s svojimi gradbenimi projekti in pravnimi postopki spodkopava varovanje drugih zgodovinskih znamenitosti v Washingtonu.

    Med spornimi projekti omenja prenovo Kennedyjevega centra in načrte za gradnjo slavoloka zmage v ameriški prestolnici.

    »Po eni strani govori o pomenu ohranjanja Ovalne pisarne, kar je pravno brez pomena, saj tega ne more zagotoviti, po drugi strani pa spodkopava zakonodajo, ki omogoča ohranjanje drugih zgodovinskih znamenitosti,« je dejal.

    Trumpove spremembe Bele hiše so bile tudi tema kampanje pred vmesnimi kongresnimi volitvami, na katerih so republikanci doživeli poraz.

    Nekdanji predsednik Barack Obama se je ob tem pošalil, da je Trump s svojimi zlatimi dodatki poskrbel, da je Bela hiša videti, »kot da bi Sadam Husein odprl restavracijo Cheesecake Factory«.

    Trumpova dolgoletna obsedenost z zlatom

    Trumpova naklonjenost zlatu je sicer dobro znana že desetletja. Zlati okvirji, pozlačeni okraski, ogledala in razkošni lestenci so značilni za njegove nepremičnine, med drugim Trump Tower v New Yorku in rezidenco Mar-a-Lago na Floridi. Podoben slog je zdaj prenesel tudi v Belo hišo.

    Kot je marca 2025 poročal CNN, je Trump že v prvih tednih drugega mandata Ovalno pisarno napolnil z zlatimi kipci, orli, ogledali v pozlačenih okvirjih in drugimi okraski. Nekatere dekorativne elemente, med njimi pozlačene angelčke nad vrati, so pripeljali kar iz njegove floridske rezidence.

    Njegova naklonjenost takšnemu razkošju sega precej dlje v preteklost. Revija Architectural Digest je že leta 1985 predstavila Trumpovo stanovanje v newyorškem Trump Towerju, v katerem so prevladovali pozlačeni stropi, kristalni lestenci in tkanine z zlatimi dodatki.

    Kaj takšna privlačnost zlata pove o predsedniku? Psihoterapevtka Manahil Riaz je za HuffPost pojasnila, da zlato v simboliki barv pogosto povezujemo z uspehom, avtoriteto, bogastvom in družbenim položajem. Po njeni interpretaciji lahko Trumpova izbira zlate barve deluje kot vizualno poudarjanje moči in statusa, so aprila povzemale tudi Slovenske novice.

    Vendar zgolj iz izbire notranje opreme ni mogoče zanesljivo sklepati o posameznikovi osebnosti. Zlato ima tudi dolgo zgodovino v arhitekturi palač in reprezentančnih prostorov, kjer simbolizira prestiž in oblast.

    Trumpov slog je kljub temu sprožil precej kritik. Arhitekturni kritik Philip Kennicott je v časniku The Washington Post opozoril, da kopičenje zlatih okraskov in drugih dekorativnih elementov odstopa od tradicionalno bolj zadržane podobe Ovalne pisarne.

    Trump pa svoje spremembe predstavlja kot olepšanje prostora, ki je po njegovem mnenju potreboval več živahnosti in razkošja.

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    Donald Trumpovalna pisarnaBela hišaizvršni odloknacionalni spomenik

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    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
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    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
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    Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
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