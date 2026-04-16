Bo Trumpov slavolok za 10 milijard dolarjev kdaj stal? Zadnja ovira kongres

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je predstavila nove podobe načrtovanega slavoloka v Washingtonu, s katerim naj bi obeležili 250. obletnico podpisa Deklaracije o neodvisnosti, poroča Politico. Predlagani spomenik, poimenovan kot »Independence Arch« (Lok neodvisnosti), bi stal v bližini pokopališča Arlington, s svojo višino približno 76 metrov (ali 250 čevljev, kar je en čevelj za vsako leto neodvisnosti Združenih držav) pa bi močno zaznamoval podobo prestolnice ZDA.

Projekt je del prizadevanj predsednika Trumpa, da bi na Washingtonu pustil trajen pečat, hkrati pa poudaril simboliko ameriške zgodovine. Po besedah predstavnika Bele hiše Davisa Ingla naj bi slavolok postal ena najbolj prepoznavnih znamenitosti na svetu ter poklon vsem umrlim ameriškim vojakom skozi zgodovino.

Zasnova in simbolika

Arhitekturni načrt predvideva, da bo osrednji lok visok približno 51 metrov, dodatno pa ga bodo krasili različni simboli, med njimi dva približno 7,3 metra visoka zlata orla in približno 18 metrov visoka pozlačena figura svobode z baklo. Notranji prehod loka naj bi bil širok približno 16,8 metra, kar ustreza približno štirim prometnim pasovom, njegova notranja višina pa bi dosegla približno 33,5 metra.

Na vrhu spomenika bi bil v zlatu vklesan napis »One Nation Under God« (en narod pod bogom), medtem ko bi na drugi strani pisalo »With Liberty and Justice for All« (s svobodo in pravico za vse). Na štirih vogalih podnožja loka so predvideni kipi levov, celotna zasnova pa vključuje tudi razgledno ploščad za obiskovalce.

FOTO: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

Projekt na videz močno spominja na pariški Slavolok zmage, vendar bi ga po velikosti občutno presegel, s tem pa prevzel tudi naslov največjega slavoloka na svetu, večjega tako od pariškega slavoloka, ki meri približno 60 metrov, kot tudi mehiškega spomenika revoluciji (Monumento a la Revolución), ki dosega približno 67 metrov.

Postopek odobritve in pravne ovire

Lok je načrtovan za območje krožišča Memorial Circle, kjer sicer veljajo stroga pravila glede postavitve novih spomenikov. Ameriška zakonodaja zahteva, da imajo takšni projekti izjemen zgodovinski pomen ter da predlagatelji pridobijo tudi priporočila pristojnih institucij. Končno odločitev pa mora o gradnji sprejeti kongres.

Kljub temu je Komisija za likovno umetnost že glasovala za nadaljevanje projekta. Še vedno pa se projekt sooča z resnimi pravnimi izzivi. Skupina vietnamskih vojnih veteranov je vložila tožbo z namenom zaustavitve gradnje, pri čemer trdijo, da vlada ni sledila predpisanemu postopku. Podobno so nekaj zadržkov izrazili tudi člani kongresa, ki so opozorili, da bi gradnja brez njihovega soglasja pomenila kršitev zakona.

Javno mnenje razdeljeno

Odzivi javnosti so si precej nasprotujoče. Javno mnenje v splošnem nasprotuje projektu, predvsem zaradi njegove velikosti, lokacije in vpliva na obstoječo urbano podobo. Hkrati kritiki opozarjajo tudi, da bi lok zakril pogled na Lincolnov spomenik in porušil ravnotežje nacionalnega spominskega območja.

Administracija je za projekte v Washingtonu predlagala tudi posebni sklad v višini 10 milijard dolarjev (9,3 milijarde evrov), slavolok pa naj bi bil delno financiran tudi iz preostalih donacij za druge projekte. FOTO: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

Projekt je del širšega sklopa sprememb v prestolnici, ki med drugim vključuje tudi rušitev vzhodnega krila Bele hiše in načrte za gradnjo velike plesne dvorane. Vlada je za projekte v Washingtonu predlagala tudi posebni sklad v višini deset milijard dolarjev (približno 9,3 milijarde evrov), slavolok pa naj bi bil delno financiran tudi iz donacij za druge projekte.

Kljub formalni podpori komisije ostaja prihodnost slavoloka negotova. Gradnja je odvisna od odobritve kongresa in razpleta sodnih postopkov, poleg tega pa projekt spremljata tudi izrazit javni in politični odpor.