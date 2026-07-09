Trump znova v boj proti državljanstvu ob rojstvu

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    Aprila so se pred poslopjem vrhovnega sodišča v Washingtonu zbrali protestniki s transparentom, na katerem je pisalo Rojen v ZDA je enako državljan. Predsednik Trump in številni republikanci se s tem ne strinjajo. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Barbara Kramžar
    9. 7. 2026 | 20:03
    9. 7. 2026 | 20:03
    5:28
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    Republikanska Bela hiša in kongres načrtujeta številne druge napade na nezakonito priseljevanje. V nasprotju z obdobjem demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je v ZDA po nekaterih ocenah sprejel več kot deset milijonov migrantov z vsega sveta, je Trump bolj ali manj neprebojno zaprl meje, vsak teden izžene do 10.000 ljudi. Prepoveduje šolnine za ilegalce, ki so priljubljene na številnih ameriških univerzah, podpredsednik J. D. Vance je napovedal preverjanje programa za delovne vizume H-1B. Ti omogočajo delo v ZDA okrog 800.000 tujim državljanom. Natančno nameravajo pregledati celo državljanstva, pridobljena s porokami z ameriškimi državljani.

    Če bodo presodili, da gre za prevare, tudi tem grozi izgon. Republikanski kongresnik s Floride Randy Fine je  z izgonom že zagrozil razvpitemu demokratičnemu socialistu in newyorškemu županu Zohranu Mamdaniju, ki je postal ameriški državljan šele pred osmimi leti. Za Fina in enako misleče je le »komunist« ter »muslimanski terorist«.

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