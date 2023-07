Trumpa bi lahko preganjali kot Kukluksklan

V nadaljevanju preberite:

Zakonodaja proti zaroti, zatiranju ali ustrahovanju ljudi pri izvrševanju ustavnih pravic je še posebej oster ukrep. Kongres jo je sprejel po državljanski vojni 1861–1865 za osvoboditev sužnjev v južnih državah ZDA in je bila med drugim namenjena obračunavanju s člani rasistične organizacije Kukluksklan, ki so s terorističnimi dejanji preprečevali volitve osvobojenih sužnjev. Republikanci pa demokratskemu pravosodnemu ministru Merricku Garlandu očitajo dvotirno pravico, saj naj bi z očitki o korupciji demokratskega predsednika Bidna, njegovega sina Hunterja in vse družine ravnal veliko blažje.