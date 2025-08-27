Trumpa od vsega najbolj omehčal pogovor o Severni Koreji

V nadaljevanju preberite:

»Ni lahko izboljšati odnosov med Korejama samo z mojo udeležbo. Dejansko ste vi, predsednik Trump, edina oseba, ki lahko reši to vprašanje. Če boste postali mirovnik, vam bom vsekakor priskočil na pomoč kot pacemaker,« je dejal južnokorejski predsednik Li Dže Mjong, ko se je v ponedeljek v Beli hiši sestal z Donaldom Trumpom.

Li Dže Mjong je uporabil besedo, ki lahko ima dva pomena: pacemaker je lahko 'srčni spodbujevalnik', hkrati pa je lahko to tudi 'posameznik, ki na športnih tekmovanjih določa ritem tekme'. Oba pomena lahko imata tudi politično konotacijo, če se bo v resnici znova začel dialog med Washingtonom in Pjongjangom oziroma, natančneje povedano, med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.