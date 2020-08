Trumpa odpeljali s tiskovne konference

Razbito okno izložbe po streljanju v središču Chicaga. FOTO: Scott Olson/AFP

Kot v filmih je tajni agent na sinočnji tiskovni konferenci v Beli hiši pristopil k ameriškemu predsedniku, mu nekaj zašepetal v uho in ga pospremil iz dvorane.se je kmalu vrnil in novinarjem povedal o streljanju v bližini.51-letni moški se je na vogalu Pensilvanske avenije in Sedemnajste ulice v neposredni bližini Bele hiše približal varnostniku, povedal, da ima orožje, in se med tekom postavil v držo, kot da bi hotel streljati. Varnostnik je ustrelil proti njemu in moškega so odpeljali v bolnišnico, Trump pa se je vrnil na tiskovno konferenco in poročal o dogodku. Povedal je, da ga tokrat niso odpeljali v kletni bunker Bele hiše, ampak nazaj v Ovalno pisarno. »Sem videti pretresen?« je z vprašanjem odgovoril novinarjem ter pohvalil tajne agente, ki skrbijo za njegovo varnost. »Svet je nevaren.«Trump je omenil tudi možnost, da dogodek ni bil povezan z njim, in res se je lanskega maja neki duševno moteni moški zažgal v bližini Bele hiše. Res pa so po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo bolj nasilni med protestniki poskušali prodirati tudi proti Beli hiši in med enim od takšnih dogodkov so Trumpa res odpeljali v kletni bunker. Tedaj se je izgovarjal, da je šel le na inšpekcijo.Odločni ukrepi zvezne vlade kljub nasprotovanju mestne oblasti so pomirili dogajanje v prestolnici Washington, v nekaterih ameriških mestih pa se nemiri nadaljujejo. Po Seattlu in Portlandu se zdaj najbolj zaostruje v Chicagu po nedeljskem streljanju med policijo in oboroženim moškim, o katerem so na družbenih omrežjih napačno trdili, da je bil star le petnajst let.Stotine protestnikov je zaradi tega v ponedeljek razbijalo izložbena okna trgovin in drugo v središču illinoiškega velemesta, in da bi preprečili še hujši vandalizem, so dvignili mostove na reki Chicago ter ustavili mestni promet.