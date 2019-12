Trumpa zagroženo božično darilo Severne Koreje ne skrbi

Kim Džong Un in Donald Trump med pogovorom na vrhu v Hanoju. FOTO: Reuters

Kim Džong Un FOTO: AFP

Ameriški predsednikni deloval zaskrbljeno, ko so ga danes na Floridi vprašali, kaj meni o napovedi Severne Koreje, da ima božično darilo za ZDA. Analitiki si to razlagajo kot možnost izstrelitve rakete, Trump pa se je pošalil, da bo morda dobil čudovito vazo.Severnokorejski voditeljje znan po tem, da je med prazniki pogosto vojski naročil izvedbo jedrskega ali raketnega preizkusa. Odkar sta se začela zbliževati s Trumpom, jedrskih poskusov več ni bilo, niti izstrelitev raket dolgega dosega, ki bi lahko teoretično dosegle ZDA.Trumpa izstrelitve raket kratkega in srednjega dosega, ki jih je Kim intenzivno izvajal poleti in jeseni, ne skrbijo, ne glede na to, da teoretično ogrožajo več deset tisoč ameriških vojakov na meji med Severno in Južno Korejo.Izstrelitve so posledice nezadovoljstva Kima, ker po treh vrhunskih srečanjih s Trumpom še ni prišlo do omilitve sankcij proti njegovi državi. Namestnik zunanjega ministra Severne Korejeje 3. decembra izjavil, da se bliža konec leta, ko se morajo ZDA odločiti, kakšno božično darilo bodo dobile. Kim je aprila napovedal, da bo počakal do konca leta, da ZDA spremenijo pristop do pogajanj o razorožitvi.ZDA tega niso storile, sankcije ostajajo, Washington pa je pred kratkim zavrnil pobudo Rusije in Kitajske za omilitev sankcij v Varnostnem svetu ZN. Trump je 3. decembra izjavil, da zaupa Kimu, ki ga ima rad. »Bomo videli kaj se bo zgodilo. Res pa rad pošilja rakete v zrak, a ne? Zato ga kličem raketni mož,« je še dodal Trump.Po telefonskem pogovoru z vojaki po svetu, ki jim je zaželel izjemen božič, je Trump novinarjem na svojem posestvu Mar a Lago na Floridi tudi danes dejal, da bo videl, kaj se bo zgodilo. »Morda bo lepo darilo, morda bo poslal čudovito vazo namesto jedrskega poskusa. Kaj pa vem, nikoli ne veš,« je dejal Trump. »Videli bomo za kakšno presenečenje gre in se z njim uspešno ukvarjali. Vsi imajo presenečenje zame. S tem se bom ukvarjal, ko pride,« je dejal predsednik ZDA.Vprašali so ga tudi, kaj je kupil ženiza božično darilo in je odgovoril, da čudovito voščilnico. »Zdaj ste mi dali misliti. Bom takoj začel delati na tem,« je dodal.