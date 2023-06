Trumpa zaradi nove obtožnice pričakujejo na sodišču v Miamiju

Donald Trump se bo danes na zveznem sodišču v Miamiju predvidoma predal oblastem in se seznanil z novo obtožnico. Ta mu očita 37 kaznivih dejanj, povezanih z zaupnimi dokumenti, ki jih je leta 2021 odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti Nacionalnemu arhivu.

Tožilci trdijo, da je z dokumenti, ki jih je skrival in jih ni želel vrniti, nekatere pa je pokazal drugim, ogrozil varnost države, vojakov in zaupnih virov. Obtožnica ga v 31 točkah bremeni namernega zadržanja informacij o nacionalni obrambi, v preostalih pa domnevne zarote, oviranja preiskave in lažne izjave.

Gre za prvo kazensko ovadbo za Trumpa na zvezni ravni in sploh prvo za kateregakoli bivšega predsednika ZDA. V zvezi s plačilom za molk ga je pred tem prav tako kot prvega med nekdanjimi predsedniki že doletela kazenska ovadba na državni ravni. Ni izključeno, da ga čakata še dve ovadbi: tako zvezna kot državna zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev.

Ob vsem tem se znova poteguje za predsednika ZDA in vsaka dodatna obtožnica mu le še povečuje podporo pri republikanski volilni bazi. Republikanci trdijo, da gre za političen pregon nedolžnega junaka, demokrati ga opredeljujejo kot nevarnost za demokracijo in sistem.

V Miamiju danes pričakujejo okrepljeno varnost zaradi strahu pred ponovitvijo nasilja Trumpovih privržencev 6. januarja 2021, ko so napadli zvezni kongres. Trump s svojimi napadalnimi izjavami k temu ponovno posredno spodbuja. Nazadnje je v ponedeljek zagrozil, da bo imenoval posebnega tožilca za preiskavo posebnega tožilca.

Pričakujejo tudi do 50.000 ljudi

Medtem ko so sodni uradniki postavljali barikade in policijske trakove okoli sodišča v Miamiju, kjer naj bi v torek popoldne obtožili Donalda Trumpa, so policisti poskušali lokalnim prebivalcem zagotoviti, da bodo varno obravnavali morebitne proteste.

»Da ne bo pomote, ta dogodek jemljemo izjemno resno in obstaja možnost, da se stvari obrnejo na slabše,« je dejal vodja mestne policije Manuel Morales, »vendar to ni način Miamija.« Z vsemi sredstvi so se pripravili na obvladovanje množic, od 5000 do 50.000, je dodal. »Ne pričakujemo težav. Smo pa pripravljeni,« je dejal. Tudi župan mesta je dejal, da bo policija lahko obvladala množico.