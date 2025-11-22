Trumponomika v strahu pred tehnološkimi baloni

Trije težko pričakovani kazalniki ameriškega gospodarstva so bili odlični, borze pa so v četrtek kljub temu odgovorile s padcem. Včeraj zjutraj so se vrnile na prejšnje visoke vrednosti, Američani pa se vendarle sprašujejo o nevarnosti tehnoloških balonov in prihodnosti gospodarske politike predsednika Donalda Trumpa.

Septembra se je kljub polovico nižjim pričakovanjem v ZDA na novo zaposlilo 119.000 ljudi, največja trgovska veriga na svetu in največji zaposlovalec Walmart za letos pričakuje petodstotno povečanje prodaje, o rekordnih prodaji in dobičkih je poročal tudi tehnološki velikan Nvidia, ki proizvaja življenjsko nujne polprevodnike za umetno inteligenco.