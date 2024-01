Trumpov bojni klic v neusmiljenem spopadu za ameriško dušo

V nadaljevanju preberite:

Globoki politični in ideološki razkoli sodobne Amerike ne dopuščajo kompromisov. Trump je kljub preteklim kritikam na račun 40. predsednika ZDA Ronalda Reagana – tako kot pri Haleyjevi zaradi pripravljenosti na intervencije v tujini – med ameriškimi konservativci prepoznan kot naslednik dolga leta cvetočega reaganizma. Na levi strani ameriškega političnega prizorišča pa verjamejo v diametralno nasprotno zgodovinsko poslanstvo in prostora za kompromis tudi tu ni videti. Biden bi rad obveljal za novega Franklina Delana Roosevelta, »novi zeleni deal« sedanjega demokratskega predsednika velikanske vsote namenja obnovljivim energetskim virom in drugim ukrepom za varstvo okolja.